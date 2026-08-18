Nemzeti Sportrádió

Visszanyerte eszméletét a Cagliari játékosa

2026.08.18. 21:46
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NurPhotoYael Trepy (Fotó: Getty Images)
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Serie A Yael Trepy Cagliari
Visszanyerte az eszméletét és kommunikált az orvosaival Yael Trepy, a Cagliari labdarúgója, aki a hétvégén egy medencében majdnem megfulladt, és életét csak orvosi beavatkozással sikerült megmenteni.

Klubja közleményben számolt be a 20 éves játékos egészségi állapotáról, kiemelték: a mesterséges kómából való kedd délutáni ébresztés sikeres volt, Trepy visszanyerte az eszméletét és kommunikált az orvosaival, akik stabil légzést állapítottak meg nála, neurológiai tüneteket pedig nem észleltek. Ettől függetlenül egyelőre megfigyelésre a kórházban marad.

Trepy a hétvégén a Szardínia északi részén lévő Porto Cervóban szenvedett balesetet egy villa úszómedencéjében, ahol egyelőre tisztázatlan – jelenleg kivizsgálás alatt álló – okokból a mély vízbe sodródott, és mivel nem tud úszni, elmerült. Trepy tüdejébe jelentős mennyiségű víz került, mások húzták partra, a helyszínre érkezett mentők pedig intubálták. A fiatal labdarúgót helikopterrel szállították kórházba, és az intenzív osztályon mesterséges kómában tartották.

A francia center januárban mutatkozott be a Cagliari felnőttcsapatában, pénteken pedig a kezdő tizenegy tagja volt az Arezzo elleni Olasz Kupa-mérkőzésen, amelyet együttese 1–0-ra nyert meg.

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