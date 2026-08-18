Nemzeti Sportrádió

Már csak Pranesh hibátlan a nagykanizsai sakktornán

R. P.R. P.
2026.08.18. 20:59
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Fotó: Facebook/Nagykanizsai Sakk Klub
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sakk Szjugirov Szanan Kanizsa Open 2026 Korpa Bence Nagykanizsa
Négy forduló után már csak az indiai Pranesh Munirethinam százszázalékos a nagykanizsai sakktornán.

A Kanizsa Open nemzetközi nyílt verseny és egyben egyéni sakkbajnokság a Nagykanizsai Sakk Klub fennállásának 100. évfordulója alkalmából valósul meg. A jubileumi torna összdíjazása meghaladja a 60 000 eurót, a győztest 11 000 euró illeti meg. Ezzel a Kanizsa Open Közép-Európa egyik legnagyobb összdíjazású nyílt sakkversenyévé lépett elő. Továbbá a verseny része a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) világbajnoki sorozatának, ez is ösztönözte néhány szupernagymester részvételét.

A kilencfordulós torna negyedik körében az éllovasok közül csak Pranesh Munirethinam tudott nyerni, így az indiai már egyedül áll az élen.

A mieink közül Korpa Bence és Szjugirov Szanan félpontos hátrányban követi az éllovast a 226 fős mezőnyben.

 

sakk Szjugirov Szanan Kanizsa Open 2026 Korpa Bence Nagykanizsa
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