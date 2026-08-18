Már csak Pranesh hibátlan a nagykanizsai sakktornán

A Kanizsa Open nemzetközi nyílt verseny és egyben egyéni sakkbajnokság a Nagykanizsai Sakk Klub fennállásának 100. évfordulója alkalmából valósul meg. A jubileumi torna összdíjazása meghaladja a 60 000 eurót, a győztest 11 000 euró illeti meg. Ezzel a Kanizsa Open Közép-Európa egyik legnagyobb összdíjazású nyílt sakkversenyévé lépett elő. Továbbá a verseny része a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) világbajnoki sorozatának, ez is ösztönözte néhány szupernagymester részvételét.

A kilencfordulós torna negyedik körében az éllovasok közül csak Pranesh Munirethinam tudott nyerni, így az indiai már egyedül áll az élen.

A mieink közül Korpa Bence és Szjugirov Szanan félpontos hátrányban követi az éllovast a 226 fős mezőnyben.