Vida Mátéban régóta érlelődött a visszavonulás gondolata; Márton Richárd sokakat meglepett

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A harmincévesen a profi labdarúgástól visszavonuló hatszoros válogatott Vida Máté lapunknak adott interjújában tekintett vissza pályafutására. „Régóta érlelődött már bennem a döntés, úgy érzem, most érkezett el az ideje. Az előző idényt Karcagon töltöttem, maradhattam volna, hiszen máshonnan nem volt ajánlatom. Ám azt éreztem, ha maradok, az csak időhúzás lesz. Már nem éreztem a bizsergést, valamint a motivációt és a vágyat sem. Utólag azt mondom, tavaly nyáron kellett volna abbahagynom, amikor elmentem a Vasasból, de még egy esélyt akartam adni magamnak. Büszke vagyok arra, amit a szüleim és a családom támogatásával elértem, de igen, jócskán van bennem hiányérzet, sokkal több volt ebben…”

Sokakat meglepett az úszó Márton Richárd, s nem is feltétlenül a 200 pillangón szerzett Eb-ezüsttel, sokkal inkább azzal, hogy a három év után úszott egyéni rekordjával a világ legjobbjai közé repült. A döntőről lapunknak azt mondta, „belülről nem érzékeltem a többieket Léon Marchand-on és Kós Huberten kívül, fogalmam sem volt, messze vannak-e tőlem, vagy közel hozzám, hihetetlen, hogy így értem be. Tudtuk, hogy az utolsó húsz méternek kulcsszerepe lesz: az utolsó öt méteren már nem is vettem levegőt, amúgy rácsúsztam a falra, ha az nincs, lehet megvan az 1:54-en belüli idő…”

Túl van már a 300. NB I-es mérkőzésén Szolnoki Roland, aki húsz évvel ezelőtt a felcsúti akadémia első osztályában kezdett – az egyszeres válogatott védő csapata, a Puskás Akadémia mind a négy meccsét végigjátszotta az idényben, vasárnap nagyszerű gólpasszal járult hozzá a Paks legyőzéséhez. „Hatszáz lelkes kis faluból, Nagyvelegről származom, a barátokkal a labda volt a mindenünk. Nem voltunk gazdagok, de a szüleimtől és a bátyámtól minden támogatást megkaptam, látták, mennyire fontos nekem a futball. Idővel Gárdonyba kerültem egy focisuliba, aztán 2006-ban Felcsútra. Gyorsan teltek az évek, mindig szívből játszottam, úgy érzem, megmutattam, akaraterővel, kitartással messzire lehet jutni.”

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