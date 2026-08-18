Újra együtt játszottak és majdnem győztek a Williams nővérek

A 16 közé jutásért rendezett mérkőzésen a 46 éves Venus és a 44 esztendős Serena 2:6 után visszakapaszkodott, a második szettet 6:1-re megnyerte az egyformán 24 éves amerikai Peyton Stearns és ukrán Marta Kosztyuk ellen, de a döntő rövidítésben 10–8-ra alulmaradt úgy, hogy 2–8-ról még fel tudott zárkózni 8–9-re.

A szabadkártyával indult Williams nővéreket, akik párosban együtt 14 Grand Slam-diadalt arattak és három olimpián győztek, telt ház és vastaps fogadta.

Kosztyuk utóbb úgy nyilatkozott, a végén a tét miatt megremegett a keze.

„Két kettős hibát elkövettem egymás után” – idézte fel mosolyogva az ukrán játékos, aki úgy fogalmazott: teljesen el volt varázsolva, mert azokkal játszhatott, akiken felnőtt. Azt is megjegyezte, hogy egyes pillanatokban egyáltalán nem hallották egymást, mert annyira hangosan szurkolt a közönség a Williams nővéreknek. Stearns hozzátette: reméli, a nézők a következő körben már őket biztatják majd, még hangosabban.

Korábban úgy volt, hogy Venus és Serena Williams már a wimbledoni tornán ott lehet párosban szabadkártyával, de akkor az egyéniben 23-szoros GS-bajnok Serena térdsérülése miatt a részvételük meghiúsult. A cincinnati torna előtt a 2022-es US Openen játszottak együtt.

„Szórakoztató, különleges és jó volt. A mérkőzés közepén kicsit leporoltuk a rozsdát, kezdtük érezni a ritmust. Összességében nagyon jó móka volt” – nyilatkozott Serena Williams újságíróknak a hétfői meccs után, külön kiemelve: örül annak, hogy ismét lehetőségük volt együtt játszani.

„Azt hiszem, sokáig vártunk arra, hogy visszatérhessünk a párospályára, még idén is. Végül is megtaláltuk az egymáshoz vezető utat” – tette hozzá az egyesben hétszeres GS-győztes Venus Williams.