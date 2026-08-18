Openda fejesére Greenwood válaszolt, nem bírt a Fener a Lyonnal a BL-playoffkörben

FENERBAHCE–OLYMPIQUE LYON

A várakozásoknak megfelelően kiegyenlített csatát hozott az isztambuli meccs, amelynek első periódusában még a Fener dominált, de az első félidő második fele már a franciáké volt. Ennek tükrében az sem volt meglepő, hogy a vezetést is megszerezte a Lyon: Tolisso félmagas centerezését Lois Openda bólintotta az ötösről a hálóba a 40. percben. A törökök válasza a fordulás után érkezett, Mason Greenwood a jobb szélen tört be a 16-oson belülre, majd tíz méterről elemi erővel ágyúzott a léc alá. A folytatásban is egyenlő erők küzdelmét láthatta a török közönség, de újabb gólok nem születtek, így a Lyonban dől el, melyik patinás klub lesz ott a főtáblán. 1–1

Nagy küzdelmet hozott a Dinamo és a Viking összecsapása (Fotó: Getty Images)

DINAMO ZAGREB–VIKING STAVANGER

Alaposan bekezdett a horvát aranyérmes, a hatodik percben már vezetett is, miután Vinlöf hosszú sarkot célzó lövését Dion Drena Beljo a mellkasával sodorta a kapuba – a találatot videózás után adta meg a holland játékvezető. Négy perccel később megduplázta előnyét a Dinamo: óriási egyéni hiba után Beljo vitte el magával a teljes norvég védelmet, ziccerbe hozta Mateo Lisicát, aki be is verte a labdát.

A katasztrofális első negyedóra után magára talált a stavangeri együttes, és a játékrész derekán megvolt a szépítés: rosszul sikerült felszabadítás után Moi indította Peter Christiansent, aki tíz méterről kilőtte a jobb felső sarkot. Morten Jensen tanítványai az „addig kell ütni a vasat, amíg meleg” elvét követve nem vettek vissza a tempóból, s újabb védelmi megingást követően pont a horvát származású Zlatko Tripic lövése pattant be a bal oldali kapufáról a félidő hajrájában.

A fordulás után a norvégok visszavettek a tempóból, ráültek az eredményre, míg a horvátok igyekeztek feltörni a Viking védelmét, de nem jártak sikerrel. Maradt tehát a négygólos döntetlen, így a továbbjutás kérdése Stavangerben dől el. 2–2

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) 2–2 (Beljo 6., Lisica 10., ill. Christiansen 26., Tripic 39.)

NEM BAJNOKI ÁG

Fenerbahce (török)–Lyon (francia) 1–1 (Greenwood 47., ill. Openda 40.)