Nemzeti Sportrádió

A brazil államfő elmarasztalta a haza nem térő futballistákat

2026.07.14. 14:22
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Brazília Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfő elítélte az ország labdarúgó-válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a világbajnokságról, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően.

Az elnöki elmarasztalásról az O Globo számolt be az után, hogy a nemzeti csapat a nyolcaddöntőben 2–1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a vb-től.

„Szinte senki sem volt a válogatott repülőgépén. Micsoda szégyen! Nem szégyellitek magatokat?!” – idézte az újság portálja az államfőt.

Korábban a Metropoles adott hírt arról, hogy az edzői stáb mellett a játékosok közül csak a védő Danilo tartózkodott a csapatot hazaszállító gépen.

A korábbi ötszörös világbajnok az elmúlt 36 évet tekintve most először nem jutott be még a negyeddöntőbe se.

 

foci vb 2026 Brazília Luiz Inácio Lula da Silva
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