Kiváló vb-helyszín lehetett volna, mégis lemaradt a rendezésről Pittsburgh

Tizenhárom város rendez, illetve rendezett világbajnoki meccset az idén az Egyesült Államokban. Rajtuk kívül további 24 adta be a pályázatát annak érdekében, hogy házigazda lehessen, ők végül nem kerültek a kiválasztották listájára.

Pennsylvaniából Philadelphia nyerte el a rendezés jogát. A négyszáz kilométerrel odébb, az állam túlsó, nyugati végén fekvő Pittsburgh is pályázott, ám már az első körben kiesett a versenyből, és a helyi döntéshozók hiába reménykedtek, a hidak városa végül a válogatottak edzőbázisai közé sem került be. Ennek ellenére ide is elért a vb híre: azt igyekeztünk kideríteni, mekkora figyelmet kap a világbajnokság ötórányi autóútra a legközelebbi helyszíntől.

Az Allegheny és a Monongahela folyó találkozásánál járunk: itt alakul ki a kettőből a híres Ohio. Az északi parton áll a Pittsburgh Steelers amerikaifutball-csapat csaknem hetvenezer néző befogadására alkalmas stadionja. A mérete mellett az elhelyezkedése is kiváló: a vendégeit számos szállodával és bárral csalogató belváros sétával is elérhető, több gyorsvasúti járatnak itt van a végállomása, a közelben található hatalmas parkolók pedig jó néhány irányból megközelíthetők. Itt akart vb-mérkőzéseket rendezni a város, amely a Steelers NFL-gárdája mellett az MLB-ben (baseball) szereplő Piratesnek és az NHL-ben (jégkorong) vitézkedő Penguinsnek is otthona. A helyszínnek millióval jobbak az adottságai, mint például a Boston közeli Foxborough-nak, ahol a meccsek előtt és után is hosszú araszolás fárasztja a közúton érkezőket, az elővárosi vasút kapacitása kevésbé tudja kiszolgálni a meccsnapi igényeket és még a repülőtér is messzebb található.

Pittsburgh futballcsapata, a Riverhounds az amerikai második vonalban játszik – ebben a stadionban (a szerző fotója)

Kétezertizenhat májusában a lehetséges vb-helyszíneket képviselőkkel egyeztetett az amerikai pályázati bizottság – így kezdődött el a kiválasztási folyamat a rendezéssel kapcsolatban az USA-ban. Ezt követően a pályázatukat hivatalosan beadó városok közül három fordulóban ejtették ki azokat, amelyeket végül nem kértek fel házigazdának. Időközben több település is visszalépett a versenytől, a végleges listát pedig 2022-ben hirdették ki. Dióhéjban a kiválasztási folyamatról

Pittsburgh jelentkezése mégsem került még a FIFA elé sem. Az amerikai pályázat döntéshozói úgy vélték, a New York melletti East Rutherford, Philadelphia és Foxborough is túl közel van hozzá, ráadásul a városnak nincs jelentős futballmúltja, legerősebb együttese a helyi második vonalnak megfelelő USL Championshipben szereplő Riverhounds, a legközelebbi MLS-csapat pedig 250 kilométerre, az Ohio állambeli Columbusban található.

A Riverhounds ötezer férőhelyes otthona a Monongahela torkolatának közelében, a folyóparton várja látogatóit. A magyarországi létesítmények közül leginkább a pápai Perutz Stadionra hasonlít: az egyik kapu mögött a klubház kapott helyet, a túloldalon kisebb nézőtér, az oldalvonalak mentén pedig csak az egyik oldalon épült jelentős méretű lelátó.

Az amerikai válogatott mérkőzéseinek idejére itt alakították ki a város legnagyobb szabadtéri szurkolói zónáját. A többi összecsapás kapcsán viszont nem számítottak akkora érdeklődésre, hogy érdemes legyen megnyitni a stadiont, a közeli bárokat ajánlják a meccsnézésre vágyóknak.

Vb-labdák a sportboltban

Ottjártamkor éppen a legfiatalabb korosztályok edzése zajlott a pályán, közülük többen is különböző elit csapatok és válogatottak mezében kerülgették a bójákat.

„Sokan még mindig furcsának tartják, ha valaki amerikai mezt vásárol – mondja egy anyuka, aki annak idején a középiskolában és az egyetemen is futballozott, kapus volt. – A lányom kedvenc játékosa Cristiano Ronaldo. Otthon csak az ő nevével ellátott mezei vannak.”

A rendező városokra jellemző, hogy az alapvetően nem sportprofilú üzletekben is kaphatók vb-ajándéktárgyak. Pittsburghben ez kevésbé van így, de egy hatalmas sportboltba ellátogatva meggyőződtem arról, aki érdeklődik a vb-hez köthető mezek vagy éppen szurkolói kiegészítők iránt, az itt bőven tud miből válogatni.

Belépve egy hatalmas, központi pódiumon a kolumbiai, a spanyol, az argentin, a mexikói és a német válogatott csapatszerelésébe öltöztetett próbababák fogadtak. Egy eladó pedig éppen újdonságot pakolt a hatalmas dobozból a polcokra: a világbajnokság hivatalos labdája, a Trionda döntőre tervezett különleges kiadását.

Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi mezét mindössze néhány lépést megtéve a kosaramba helyezhettem volna, meglepetésemre pedig nemcsak a legnagyobb válogatottakéból és európai futballklubokéból, hanem cseh és osztrák szerelésekből is nagy volt a kínálat.

„Eddig szinte az összes meccset láttam” – mondta lapunknak az üzlet közelében egy lengyel származású úr, aki ha anyaországának legjobbjai kijutnak, nem lett volna kérdéses, kiket buzdít, így viszont végül az argentinokat választotta.

Egy nyugdíjas hölgy amerikaifutball-, baseball- és jégkorongmeccsen is járt már a családjával, viszont a vb-ből még egy találkozót sem látott.

„Büszke vagyok azért, hogy az Egyesült Államok rendezi ezt a hatalmas sporteseményt” – jelentette ki.

Egy helybéli egyetemista korú srác véleményére is kíváncsiak voltunk: „Iskoláskoromban fociztam, profi futballmérkőzést viszont ezen a vébén láttam először életemben: a nyitó meccsel kezdtem. Azóta több találkozóba is belenéztem és egészen magával ragadott.”

Szülővárosa hiába maradt le a rendezésről, a futball kicsit így is közelebb került hozzá.