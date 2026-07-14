Nemzeti Sportrádió

Alaposan megváltozik a Loki játékstílusa; megerősítették, hogy Bárány Donát távozni készül

R. D. P.R. D. P.
2026.07.14. 13:43
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Felvezették a 2026–2027-es idényt a Lokinál (Fotó: Debreceni VSC)
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Konferencialiga-selejtező Bogdán Ádám Gert Remmel labdarúgó NB I Debreceni VSC Bárány Donát szurkolói ankét Nagyerdei Stadion
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC hétfőn a Nagyerdei Stadion sajtótermében tartotta az idény előtti szurkolói ankétját, amelyen Makray Balázs cégvezető, Bogdán Ádám sportigazgató, Gert Remmel vezetőedző és Lang Ádám válaszolt a drukkerek kérdéseire. Az eseményen szó esett a keret alakulásáról, a klub anyagi helyzetéről, a Konferencialigáról és Bárány Donát jövőjéről is.

Makray Balázs elmondta, hogy a tavalyinál jóval kedvezőbb ütemben fogynak a bérletek, amelyekből már mintegy 2700 talált gazdára. A klub célja, hogy legalább négyezer bérletes szurkolója legyen az idényben. Bejelentette azt is, hogy a DVSC első hazai Konferencialiga-selejtezőjére – a VIP-jegyek kivételével – egységesen 1500 forintba kerülnek majd a belépők, a bérletesek pedig ingyen tekinthetik meg a találkozót. Amennyiben a Loki ellenfele az örmény Pjunik Jereván lesz, a mérkőzést a tervek szerint július 23-án, csütörtökön 18 órától rendezik meg.

A cégvezető a klub gazdasági helyzetéről is beszélt. Mint fogalmazott, a központi bevételek alakulását már ismerik, de a részletekről titoktartási kötelezettsége miatt nem nyilatkozhat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az angol tulajdonosi háttér stabil működést biztosít, a nyári játékosértékesítéseknek köszönhetően pedig a klub nyereséget is termel.

Makray Balázs (Fotó: DVSC)

Bogdán Ádám sportigazgató kiemelte, hogy az átigazolási időszakban olyan játékosokat kerestek, akik alkalmasak a nagyobb intenzitású futballra.

„A keret kialakításánál az volt a cél, hogy egy nagyobb intenzitású játékra képes állomány álljon rendelkezésre”idézte Bogdánt a HAON, hozzátéve, hogy egy csatár és akár egy jobblábas szélső még érkezhet a Lokihoz.

A sportigazgató hangsúlyozta, hogy továbbra is fontos cél a saját nevelésű futballisták beépítése, de úgy, hogy a csapat közben a nemzetközi kupaszereplést érő helyekért is harcban legyen.

Bogdán Ádám (Fotó: DVSC)

A szurkolók kérdésére Gert Remmel vezetőedző részletesebben is beszélt az elképzelt játékstílusról.

„A játékstílus nemzetközi mércéknek felelne meg, növelni kell az intenzitást. Ez nem csak az eredményre vonatkozik, hanem a játékosok egyéni fejlesztésére is” – fogalmazott.

Az észt szakember hozzátette, eddig kizárólag pozitív visszajelzéseket kapott a labdarúgóktól, szerinte a csapat játéka jelentősen megváltozik majd az előző időszakhoz képest, az edzői stáb és a játékosok közötti kommunikáció pedig kiváló.

Gert Remmel (Fotó: DVSC)

Lang Ádám szerint a csapat jó úton halad afelé, hogy elsajátítsa az új szakmai stáb elképzeléseit.

„Minden körülmény adott ahhoz, hogy ismét egy sikeres idényt tudjunk majd magunk mögött. Őszinte a kommunikáció a játékosok és az edzők között, látom az elszántságot mindenkin, maximális erőbedobással ugrunk fejest az új évadba” – mondta a válogatott védő.

Lang Ádám (Fotó: DVSC)

Az ankéton Bárány Donát jövője is szóba került. Bogdán Ádám megerősítette, hogy a holland megkeresés – amelyről néhány nappal ezelőtt beszámoltunk – valós, és bár meglepte a klubot, hogy a sérült támadó iránt is komoly érdeklődés mutatkozik, amennyiben sikeresen teljesíti az orvosi vizsgálatot, távozhat Debrecenből.

„Ki akarta használni a lehetőséget, ha átmegy az orvosi vizsgálaton, távozik. Szeretnénk pótolni, nem csak a fiatalokkal. Vannak jelentkezők, lehet még számítani igazolásra” – mondta a sportigazgató.

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Úgy tudjuk, az ADO Den Haagnál kedden vehet részt orvosi vizsgálatokon a válogatott csatár.

A szurkolói ankétot követően a Nagyerdei Víztoronynál rendezték meg a hagyományos Szezonnyitó Fiesztát, ahol a drukkerek találkozhattak a játékosokkal, dedikálás és közös fotózás is várta az érdeklődőket, bemutatták az új igazolásokat és a 2026–2027-es idény mezét is.

Konferencialiga-selejtező Bogdán Ádám Gert Remmel labdarúgó NB I Debreceni VSC Bárány Donát szurkolói ankét Nagyerdei Stadion
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