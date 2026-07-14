Nemzeti Sportrádió

Tíz év után derült ki a vb-től búcsúzó szenegáli válogatott csapatorvosáról, hogy valójában nőgyógyász

V. H. L.V. H. L.
2026.07.14. 13:28
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Teljes volt a káosz a szenegáliaknál a világbajnokság alatt (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Pape Thiaw botrány Szenegál
Finoman szólva sem volt konfliktusoktól és botrányoktól mentes a szenegáli labdarúgó-válogatott világbajnoksága. Az azóta távozó szövetségi kapitány, Pape Thiaw torna előtt kért fizetésemelést, nőgyógyászt vittek ki csapatorvosnak, a főszakácsot pedig szexuális zaklatással vádolták meg a torna alatt – mindezt a hétfői sajtótájékoztatón árulta el Abdoulaye Fall, az afrikai ország labdarúgó-szövetségének elnöke.

Alighanem mindenki emlékszik még a szenegáli válogatott látványos összeomlására a labdarúgó-világbajokság egyenes kieséses szakaszának elő körében: az afrikai csapat a rendes játékidő túlnyomó részében lefutballozta a pályáról a belgákat, s már 2–0-ra is vezetett, ám a hajrában az európaiak egyenlítettek, majd a hosszabbításban megnyerték az összecsapást. A 3–2-es vereség Pape Thiaw szövetségi kapitány menesztéséhez vezetett, a Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) pedig Abdoullaye Fall elnök vezetésével hétfőn sajtótájékoztatót tartott, amelyen igencsak meghökkentő dolgok kerültek napvilágra – írja a Le Parisien.

A legbizarrabb eset a válogatottat már 10 éve szolgáló csapatorvosé volt, akiről kiderült, hogy a futballisták sérüléseinek kezeléséhez nem igazán ért, ami nem is csoda annaka ténynek az ismeretében, hogy az illető nőgyógyász.

„A csapatorvosnak nem volt meg a megfelelő tudományos képesítése feladata ellátására – ismerte be a szövetség elnöke. – Csak mostanában jutott a tudomásomra, hogy dr. Fédiornak nőgyógyász diplomája van, a játékosok ezért nem bíztak meg benne.”

Senegal v Peru - International Friendly
Abdoulaye Fall (Fotó: Getty Images)

A másik botrány a csapat főszakácsához kapcsolódik, akit a torna közben kénytelenek voltak hazaküldeni, mivel egy amerikai nő szerint szexuálisan zaklatta őt.

„Egy hölgy tett panaszt, valószínűleg azért, mert félreértett egy helyzetet – kommentálta a hírt Fall. – Ami igazán fontos, hogy erről bennünket  hivatalosan nem értesítettek, az amerikai rendőrség jelentéséhez pedig nem volt hozzáférésünk, és a vádat alátámasztó bizonyítékról sincs tudomásunk – részünkről lezártuk az esetet. Minden bizonnyal barátságos közeledés volt, de a nő ezt nem így értelmezte. A főszakácsunk az imagyögyeit mindig magával hordja, és annyira tartózkodó, hogy gyakran az emberek szemébe sem tud nézni.”

A szenegáli káoszt a szövetségi kapitány, Pape Thiaw munkájának anyagi ellentételezése kapcsán kirobbant balhé tette teljesssé. Thiaw a világbajnokságra indulás előtt kérelmezte, hogy a fizetését havi 31 ezer euróról 77 ezerre emeljék, a FSF ebbe nem volt hajlandó belemenni, erre az edző azzal fenyegetőtött, hogy el sem utazik a világbajnokságra, ha nem tesznek eleget a kérésének. Thiaw végül a szenegáli államfő, Bassirou Diomaye Faye közbenjárására beadta a derekát, és később sikerült is kiharcolnia egy 46 ezres fizetést további bónuszokkal, igaz, ehhez az kellett, hogy a norvégok elleni csoportmeccs előtt kijelentse: nem fog leülni a kispadra.

„Végül a Norvégia elleni mérkőzés előestéjén aláírtuk a szerződést, de megrendült a bizalmunk Pape Thiawban” – számolt be az ügyről a szövetség elnöke.

 

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