Tíz év után derült ki a vb-től búcsúzó szenegáli válogatott csapatorvosáról, hogy valójában nőgyógyász

Alighanem mindenki emlékszik még a szenegáli válogatott látványos összeomlására a labdarúgó-világbajokság egyenes kieséses szakaszának elő körében: az afrikai csapat a rendes játékidő túlnyomó részében lefutballozta a pályáról a belgákat, s már 2–0-ra is vezetett, ám a hajrában az európaiak egyenlítettek, majd a hosszabbításban megnyerték az összecsapást. A 3–2-es vereség Pape Thiaw szövetségi kapitány menesztéséhez vezetett, a Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) pedig Abdoullaye Fall elnök vezetésével hétfőn sajtótájékoztatót tartott, amelyen igencsak meghökkentő dolgok kerültek napvilágra – írja a Le Parisien.

A legbizarrabb eset a válogatottat már 10 éve szolgáló csapatorvosé volt, akiről kiderült, hogy a futballisták sérüléseinek kezeléséhez nem igazán ért, ami nem is csoda annaka ténynek az ismeretében, hogy az illető nőgyógyász.

„A csapatorvosnak nem volt meg a megfelelő tudományos képesítése feladata ellátására – ismerte be a szövetség elnöke. – Csak mostanában jutott a tudomásomra, hogy dr. Fédiornak nőgyógyász diplomája van, a játékosok ezért nem bíztak meg benne.”

Abdoulaye Fall (Fotó: Getty Images)

A másik botrány a csapat főszakácsához kapcsolódik, akit a torna közben kénytelenek voltak hazaküldeni, mivel egy amerikai nő szerint szexuálisan zaklatta őt.

„Egy hölgy tett panaszt, valószínűleg azért, mert félreértett egy helyzetet – kommentálta a hírt Fall. – Ami igazán fontos, hogy erről bennünket hivatalosan nem értesítettek, az amerikai rendőrség jelentéséhez pedig nem volt hozzáférésünk, és a vádat alátámasztó bizonyítékról sincs tudomásunk – részünkről lezártuk az esetet. Minden bizonnyal barátságos közeledés volt, de a nő ezt nem így értelmezte. A főszakácsunk az imagyögyeit mindig magával hordja, és annyira tartózkodó, hogy gyakran az emberek szemébe sem tud nézni.”

A szenegáli káoszt a szövetségi kapitány, Pape Thiaw munkájának anyagi ellentételezése kapcsán kirobbant balhé tette teljesssé. Thiaw a világbajnokságra indulás előtt kérelmezte, hogy a fizetését havi 31 ezer euróról 77 ezerre emeljék, a FSF ebbe nem volt hajlandó belemenni, erre az edző azzal fenyegetőtött, hogy el sem utazik a világbajnokságra, ha nem tesznek eleget a kérésének. Thiaw végül a szenegáli államfő, Bassirou Diomaye Faye közbenjárására beadta a derekát, és később sikerült is kiharcolnia egy 46 ezres fizetést további bónuszokkal, igaz, ehhez az kellett, hogy a norvégok elleni csoportmeccs előtt kijelentse: nem fog leülni a kispadra.

„Végül a Norvégia elleni mérkőzés előestéjén aláírtuk a szerződést, de megrendült a bizalmunk Pape Thiawban” – számolt be az ügyről a szövetség elnöke.