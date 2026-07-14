Nemzeti Sportrádió

Hatalmas lehetőség: UFC-szerződésért lép ketrecbe ifj. Növényi Norbert

R. D. P.R. D. P.
2026.07.14. 12:24
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Fotó: Növényi Norbert Jr./Facebook
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UFC Növényi Norbert Jr. MMA
Hatalmas lehetőség előtt áll ifj. Növényi Norbert: a 10–1-es profi mérleggel rendelkező magyar MMA-harcos szeptemberben a Dana White's Contender Seriesben (DWCS) lép ketrecbe, ahol egy kiemelkedő teljesítménnyel akár UFC-szerződést is kiharcolhat.

Nagy lépés előtt áll a magyar MMA egyik legnagyobb ígérete, Növényi Norbert Jr. A fiatal harcos hivatalosan is bekerült a Dana White's Contender Series következő évadának mezőnyébe, így már csak egyetlen mérkőzés választja el attól, hogy a világ legrangosabb MMA-szervezetének, a UFC-nek a tagja legyen.

A 10–1-es profi mérleggel büszkélkedő Növényi szeptember 22-én Las Vegasban bizonyíthat a UFC elnöke, Dana White által létrehozott sorozatban. A DWCS különlegessége, hogy a legjobb teljesítményt nyújtó harcosok közvetlenül szerződést kaphatnak a világelső MMA-szervezettel.

A hírt maga a magyar versenyző is megerősítette közösségi oldalain, miután korábban már több helyen felröppentek a szerepléséről szóló hírek.

„Ma reggel arra ébredtem, hogy több posztban is megjelöltek, szóval azt hiszem, kibújt a szög a zsákból. A következő mérkőzésemet a Dana White's Contender Seriesen vívom, ahol egy UFC-szerződésért fogok harcolni. Nagyon izgatott vagyok emiatt a lehetőség miatt, és mindent bele fogok adni, hogy megmutassam a világnak, mire vagyok képes. Találkozunk szeptember 22-én!” – írta Növényi.

A magyar harcos számára nem volt egyszerű a döntés, hiszen több lehetőség közül választhatott, ráadásul anyagilag kedvezőbb ajánlatok is érkeztek számára. Végül azonban a szakmai fejlődést és a legmagasabb szintű kihívást helyezte előtérbe: a célja, hogy bejusson a UFC-be – számolt be róla a tkozona.hu.

Növényi eddigi pályafutása és jelenlegi formája alapján jó esélyekkel várhatja a megméretést, amely nemcsak saját karrierje, hanem a magyar MMA szempontjából is kiemelt jelentőségű lehet. Szeptember 22-én Las Vegasban minden adott lesz ahhoz, hogy újabb magyar harcos próbáljon meg utat törni a világ legjobbjai közé.

 

UFC Növényi Norbert Jr. MMA
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