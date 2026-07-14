Belgiumba igazolt a svájciak veterán kapusa

A 37 éves hálóőr három idény után hagyja el az Internazionalét, amellyel két olasz bajnoki címet szerzett.

A belga bajnok klub azt közölte, hogy három évre szóló szerződést kötött a szabadon igazolható játékossal, aki a májusban 38 esztendősen visszavonult Simon Mignolet helyét veheti át a kapuban.

Sommer az Inter mellett a Bayern Münchennel, valamint pályafutása első csapatával, a svájci Basellel is bajnoknak mondhatja magát. A svájci válogatottban 94-szer lépett pályára, 2014 és 2022 között minden világbajnokságon ott volt. A szereplést a nemzeti együttesben azután mondta le, hogy társaival a 2024-es Európa-bajnokság negyeddöntőjében kikaptak az angoloktól.