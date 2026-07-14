Nemzeti Sportrádió

Belgiumba igazolt a svájciak veterán kapusa

2026.07.14. 13:24
null
Fotó: clubbrugge.be
Címkék
Internazionale Yann Sommer FC Bruges
A Bajnokok Ligája-résztvevő FC Bruges labdarúgócsapatához igazolt Yann Sommer, a svájciak veterán kapusa.

A 37 éves hálóőr három idény után hagyja el az Internazionalét, amellyel két olasz bajnoki címet szerzett.

A belga bajnok klub azt közölte, hogy három évre szóló szerződést kötött a szabadon igazolható játékossal, aki a májusban 38 esztendősen visszavonult Simon Mignolet helyét veheti át a kapuban.

Sommer az Inter mellett a Bayern Münchennel, valamint pályafutása első csapatával, a svájci Basellel is bajnoknak mondhatja magát. A svájci válogatottban 94-szer lépett pályára, 2014 és 2022 között minden világbajnokságon ott volt. A szereplést a nemzeti együttesben azután mondta le, hogy társaival a 2024-es Európa-bajnokság negyeddöntőjében kikaptak az angoloktól.

 

Internazionale Yann Sommer FC Bruges
Legfrissebb hírek

Az Inter meghosszabbította Chivu szerződését – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.18. 20:57

Kétgólos hátrányból egyenlített, fordulatos mérkőzéssel zárta le idényét a bajnok Inter

Olasz labdarúgás
2026.05.23. 20:09

„Ha nem rúgnak ki, akkor bizony itt fejezem be” – Lautaro Martínez élvezi az életet az Internél

Olasz labdarúgás
2026.05.19. 14:14

Az örömfoci elmaradt, az Inter csak ikszelt otthon a Veronával

Olasz labdarúgás
2026.05.17. 17:04

Lautaro Martínez: Chivu tízből tízest érdemel

Olasz labdarúgás
2026.05.14. 13:20

Legyőzte a Laziót, tizedszer Olasz Kupa-győztes a hazai porondon duplázó Inter

Olasz labdarúgás
2026.05.13. 23:07

Marco Materazzi: Az Inter még mindig éhes

Olasz labdarúgás
2026.05.13. 14:52

A pápalátogatás után az Inter legyőzte a Laziót

Olasz labdarúgás
2026.05.09. 19:49
Ezek is érdekelhetik