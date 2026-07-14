Armand Duplantis újra Budapesten varázsol

Armand Duplantis (Svédország)

Ha valakit, a svéd-amerikai rúdugrót senkinek sem kell bemutatni. 15 világrekord, a legutóbbi (631 centiméter) március 12-én, Uppsalában. Ám nekünk a legemlékezetesebb mind közül a tavaly augusztus 12-én a Gyulai Memorialon ugrott 629 centije. Ez volt a viadal történetének első világcsúcsa. Nem véletlenül szeret annyira visszatérni hozzánk, imádja a várost, az ételeket, a magyar szurkolók által teremtett hangulatot. A szabadtéri szezonban a Memorial után a szeptemberi atlétikai világdöntőn is főszereplő lehet, ő írja az új formátumú esemény himnuszát is.

Nina Kennedy (Ausztrália)

Fotó: AFP

A 2025-ös szezont teljes egészében kihagyta sérülés miatt, a most zajló évad első felében már kétszer is átugrotta a 480 centit, úgyhogy kijelenthető, ismét jó formában és egészségesen tud versenyezni. A Zsivotzky Gyula Atlétikai Központhoz szép emlékek kötik, hiszen 2023-ban itt lett világbajnok, ráadásul nem akármilyen körülmények között: az amerikai Katie Moonnal megosztoztak az aranyérmen. A párizsi olimpián szintén a dobogó felső fokán hallgathatta meg az ausztrál himnuszt, ugyanúgy 490 centi kellett a sikerhez, mint Budapesten.

Gabrielle Thomas (Egyesült Államok)

Fotó: Getty Images

A mindig mosolygós 29 éves sprinter a pályán és azon kívül is igazi példakép. A párizsi olimpián három olimpiai bajnoki címben is szerepet vállalt: a 200 métert ő maga nyerte meg, az amerikai 4x100-as és 4x400-as női váltó sikeréből is kiemelkedő teljesítménnyel vette ki a részét. Tette már neurobiológusként, a Texasi Egyetemen a legutóbbi ötkarikás játékok előtti időszakban szerzett mesterdiplomát. Thomas szeretné felhívni elsősorban a nők figyelmét arra, hogy igenis helyük van az élet több területén: a sport világa mellett a tudományos közösségekben is szükség van rájuk.

Masai Russell (Egyesült Államok)

Fotó: AFP

A női 100 méteres gátfutás 2024-es olimpiai bajnoka az elmúlt években hihetetlenül erős eredményeket hozó versenyszám egyik legnagyobb klasszisa. Hogy mennyire kiegyenlített a rövid gátas mezőny, jól mutatja, hogy az eddigi két világbajnokságáról egyszer sem tudott éremmel hazatérni (2023: elődöntő, 2025: 4. hely). A mostani szabadtéri szezonban olyan formában van, amiből simán kijöhet neki a világrekord, Hsziamenben 12.14-gyel győzött, ami már csak két századra van a nigériai Tobi Amusan csúcsától.

Emma Zapletalová (Szlovákia)

Fotó: AFP

Femke Bol-Broeders 800 méterre váltott, Sydney McLaughlin-Levrone családot alapított. Kíváncsian várhattuk, ki lesz az, aki átveszi a 400 méteres gátfutásban a hatalmat a két extraklasszistól. Hosszú évek kemény munkája érett be a vb-bronzérmes Emma Zapletalovának, aki 26 éves korára érkezett meg a 2026-os ranglista élére. Rabat, Róma, Oslo és Doha – sorozatban négy Gyémánt Liga-futamot nyert meg, Katarban 52.30-ra javította élete legjobbját, aminél korábban csak öten tudtak gyorsabban körbeérni.

Halász Bence (Magyarország)

Fotó: Kovács Péter

A 2025-ös Gyulai Memorial fontos mérföldkő volt a 2020-as évek legnagyobb magyar éremhalmozó atlétájának: 83.18 méteres egyéni csúcsával nemcsak feljött a hazai örökranglista 3. helyére, de pályafutása során először legyőzte Ethan Katzberget. A 28 éves kalapácsvető ismét összecsaphat olimpiai és világbajnok kanadai riválisával – a tokiói vb óta először –, az idén eddig mind az öt versenyén a bűvös 80 méter fölött zárt, Nancyban 81.22 állt a neve mellett. A kalapácsvetés már délután 4 órakor kezdetét veszi, érdemes lesz már ezekben a pillanatokban a lelátón ülni legnagyobb klasszisunk miatt!

Dzsamel Szedzsati (Algéria)

Fotó: AFP

Nagyjából 2024-ig elérhetetlennek tűnt David Rudisha 1:40.91-es világcsúcsa, amit a kenyai legendás futással állított fel a 2012-es londoni olimpián. Ám két évvel ezelőtt több tehetség is feltűnt 800 méteren, aki kihasználva az olyan legális teljesítményfokozók jótékony hatásait, mint amilyen a szódabikarbóna (késlelteti a savasodást), betört a top tízbe. Szedzsati már a 2022-es vb-n ezüstérmes volt, de két éve az ötkarikás játékok előtti hetekben lépett szintet (1:41.56 a párizsi, 1:41.46 a monacói Gyémánt Liga-fordulóban). Aztán a párizsi döntőben is kiemelkedő volt (1:41.50), mégis csak a bronzérem jutott neki. Tavaly Tokióban ismét vb-ezüst lett a jutalma, kíváncsian várjuk, mire megy az amerikai Bryce Hoppel és a francia Gabriel Tual ellen Budapesten.

Molnár Attila (Magyarország)

Fotó: Árvai Károly

Az őszinte nyilatkozataival már a 2023-as budapesti világbajnokságon belopta magát a magyar rajongók szívébe. Ebből a tulajdonságából azóta sem enged, és a fejlődése is töretlen. Tavaly Európa-bajnok lett fedett pályán Apeldoornban, majd szabadtéren a tokiói vb-n 44.55-re javította az országos csúcsát. A tél óta már ő a 400 méter Európa-rekordere fedett pályán, a nyár első felében Ostravában megszerezte pályafutása első Gold-győzelmét is. Már kétszer futott magyar csúcsot a Gyulai Memorialon, ezúttal is garantáltan mindent belead az újabbért.

16. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL, A PROGRAM

16.00: kalapács, férfiak. 16.05: távol, nők. 16.30: rúd, férfiak. 16.40: rúd, nők. 17.20: magas, nők. 17.34: 400 m gát, férfiak. 17.43: 400 m gát, nők. 17.52: 200 m, nők. 18.00: 200 m, férfiak. 18.00: távol, férfiak. 18.05: súly, férfiak. 18.08: 1500 m, nők. 18.18: 3000 m, férfiak. 18.32: 100 m, férfiak. 18.40: 100 m, nők. 18.48: 1500 m, férfiak. 19.00: 100 m gát, nők. 19.09: 110 m gát, férfiak. 19.18: 800 m, férfiak. 19.27: 400 m, férfiak