Keir Radnedge: Tuchel Angliája már nem Southgate Angliája – exkluzív

– Gareth Southgate angol válogatottjához képest mi változott meg alapvetően Thomas Tuchel irányítása alatt? Elsősorban taktikai, mentális változásról beszélhetünk, vagy egyszerűen arról, hogy nagyobb szabadságot adott ennek a játékosgenerációnak?

– Southgate óriási munkát végzett azzal, hogy helyreállította a válogatott egységét, visszaadta a játékosok önbizalmát, és újra maga mellé állította a szurkolókat. Ugyanakkor nem rendelkezett Thomas Tuchel elit szintű edzői kvalitásaival, amelyeket klubfutballban már korábban bizonyított. Ezért Tuchel már kinevezése pillanatában kivívta a játékosok tiszteletét. Sokkal nagyobb intenzitást vár el csapatától, mint elődje, és valószínűleg úgy gondolja, hogy Southgate együttese soha nem használta ki teljes mértékben a benne rejlő lehetőségeket.

– Thomas Tuchel többször is beszélt a maga „különleges műveleti egységéről”, vagyis azokról a cserejátékosokról, akik képesek teljesen megváltoztatni egy meccs menetét. Mennyiben köszönhető Anglia sikere Tuchel mérkőzés közbeni döntéseinek?

– Tuchel már a kerethirdetéskor világossá tette, hogy nemcsak kezdőjátékosokat, hanem úgynevezett „befejező embereket” is válogat. Ez a szemlélet eredetileg a rögbiből származik. A futballban két óriási előnye van: egyrészt a hajrában váratlan húzásokkal lehet meglepni az ellenfelet, másrészt lehetővé teszi, hogy Anglia a nagy melegben is végig magas intenzitással futballozzon.

Keir Radnedge

– Thomas Tuchel az első német szakember, aki világbajnokságon irányítja az angol válogatottat. Mennyire fogadta el őt az angol futballközeg?

– Tuchel már a Chelsea-nél végzett munkájával kivívta az angol futball tiszteletét. Végső soron azonban a szurkolók mindig az eredmények alapján ítélnek. Angliában van egy mondás: egy edző mindig csak annyira jó, mint a következő eredménye.

– Argentína rendkívül ellenálló csapatnak bizonyult ezen a világbajnokságon. Miben kell Angliának javulnia ahhoz, hogy búcsúztassa a címvédőt?

– Angliának meg kell őriznie a magas játéktempóját, ugyanakkor sokkal fegyelmezettebben kell védekeznie. Eddig túlságosan sebezhető volt hátul. A sérülések okoztak ugyan problémákat, de egy világbajnoki elődöntős csapatnak erre már nem lehet hivatkoznia.

– Mi jelenti Anglia számára a legnagyobb taktikai veszélyt Argentínával szemben?

– Minden argentin játékos technikai tudása veszélyt jelent. Mindenekelőtt Lionel Messire kell figyelni, mert akkor a legveszélyesebb, amikor úgy tűnik, hogy kiesett a játékból. Ugyanakkor Anglia nem koncentrálhat kizárólag rá: a Julián Álvarezhez hasonló játékosokat sem hagyhatja figyelmen kívül.

– Ha Anglia legyőzi Argentínát, ez a válogatott erősebbnek számítana, mint Southgate legjobb csapata?

– Igen. Ez jobb csapat annál, amely 2021-ben és 2024-ben Európa-bajnoki döntőt játszott, sőt annál is, amely 2018-ban világbajnoki elődöntőbe jutott. Jude Bellingham érkezése, valamint Thomas Tuchel képessége, hogy a legtöbbet hozza ki belőle, alapvetően megváltoztatta Anglia játékát. A különbség ugyan nem óriási, de éppen ez választja el a nagyon jó csapatokat a világbajnoki esélyesektől.

– A torna eddigi képe alapján Anglia készen áll arra, hogy világbajnok legyen?

– Igen, de ugyanez elmondható a másik három elődöntősről is. Senki sem jut el idáig komoly győzelmi esély nélkül. Ha viszont most kellene favoritot mondanom, továbbra is Franciaországot nevezném meg. Számomra eddig messze ők mutatták a torna legmeggyőzőbb futballját.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

JÚLIUS 15., SZERDA

21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban