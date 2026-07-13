Bondár nyolcaddöntős a jászvásári tenisztornán

A világranglistán 73. helyen álló, a versenyen hetedik helyen kiemelt Bondár Anna a nyitók örben a spanyol Sara Sorribes Tormóval (212.) csapott össze, pályafutása során másodszor. Eddigi egyetlen találkozójukat 2022-ben a palermói negyeddöntőben – ugyancsak salakon – a rivális nyerte két játszmában.

Az első szettben Bondár hamar brékelt, de 5:4-nél már mégis Sorribes Tormo adogatott a részsikerért. A magyar teniszező azonban egyenlített, majd 6:5-nél ismét elnyerte ellenfele szervajátékát, így 62 percnyi küzdelem után vezetett.

A második felvonásban Sorribes Tormo két brékkel 4:1-re elhúzott, de innentől kezdve már csak Bondár tudott játékot nyerni, azaz 129 perc után a továbbjutást ünnepelhette. A magyar éljátékosra a nyolcaddöntőben szlovén vagy kolumbiai ellenfél vár.

A főtáblán még Gálfi Dalma (137.) és Udvardy Panna is szerepel, előbbi az első fordulóban az egyiptomi Majar Seriffel (97.) csatázik, míg utóbbinak selejtezőből érkező ellenfele lesz.

WTA 250-ES TENISZTORNA, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)

Egyes, 1. forduló

Bondár Anna (7.)–Sara Sorribes Tormo (spanyol) 7:5, 6:4