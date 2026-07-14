Nemzeti Sportrádió

Fokozott biztonsági intézkedések Atlantában

2026.07.14. 12:33
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Anglia Argentína
Az atlantai rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a labdarúgó-világbajnokság szerdai elődöntőjére, amelyben a címvédő Argentína közép-európai idő szerint 21 órától Angliával mérkőzik meg.

A párharc politikai hátterére, valamint a szurkolók közötti korábbi összecsapásokra utalva az atlantai rendőrség közleményében kiemelte: miközben a georgiai város a nagy érdeklődéssel várt találkozó megrendezésére és sok, elsősorban argentin szurkoló látogatására készül, ők városszerte igyekeznek megerősíteni a közbiztonságot, hogy a lakosok és a vendégségbe érkezők egyaránt „biztonságosan élvezhessék ezt a történelmi eseményt”.

Hozzátették: megelőző intézkedésként a biztonság érdekében plusz rendőröket vontak be, akiket a város stratégiailag fontos és nagy forgalmú helyszíneire vezényelnek majd.

Az argentin La Nación újság információi szerint a hatóságok a legmagasabb kockázati besorolást adták a meccsre, amely kapcsán akár összetűzések is várhatóak, bár mindkét csapat labdarúgói rendre azt hangsúlyozták, hogy ez csak egy futballmérkőzés lesz.

A két ország történelmére az 1982-es falklandi háború vet árnyékot, és visszatérő elemként jelenik meg a dél-amerikai szurkolók részéről a szigetek Argentínához való tartozásának igényét megfogalmazva. Az angolok pedig a futballtörténelem részévé vált „Isten keze”-gólját sérelmezik évtizedek óta, amikor Diego Maradona az 1986-os vb-n félpályás szólója mellett kézzel a labdába ütve is eredményes volt, kiejtve ezzel az angolokat a negyeddöntőben.

 

foci vb 2026 Anglia Argentína
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