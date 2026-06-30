Nemzeti Sportrádió

Zverev négy szettben győzte le a wimbledoni újoncot

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.30. 20:30
Alexander Zverev négy szettben jutott tovább (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon ATP tenisz Alexander Zverev
Alexander Zverev győzelemmel kezdett a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes küzdelmeiben.
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Alex de Minaurt csak az első szettben tudta megszorongatni Román Andrés Burruchaga.

Alexander Zverev az első wimbledoni főpályás meccsén játszó Alexander Blockx ellen kezdte meg az év harmadik Grand Slam-tornáját. A világranglista harmadik helyezettje idén már kétszer legyőzte 21 éves riválisát.

A német az első játszma után szettelőnybe került, miután 4:4-nél elvette ellenfele adogatását, majd a következő játékban lezárta a szettet. A második és a harmadik játszmában mind a ketten biztosan hozták az adogatásaikat, majd a negyedikben Zverev egy újabb brékkel megnyerte a meccset. A német játékos 21, a belga 16 ászt ütött.

Meglepetésre búcsúzott a torna negyedik kiemeltje. Ben Shelton papíron könnyű ellenfelet kapott Otto Virtanen személyében, aki a világranglista 140. helyén áll, és csak selejtezőben biztosította a helyét a főtáblán.

A finn teniszező megnyerte az első szettet, ahol Sheltonnak bréklabdája sem volt. A másodikat és a harmadikat hozta az amerikai, de a negyedikben Shelton két játékot is nyert fogadóként, kiharcolva döntő játszmát. A záró felvonásban mindketten hozták az adogatásaikat, a tie-breakben pedig Shelton meccslabdához jutott, de nem élt vele. Virtanen azonban sorozatban három pontot nyert, és pályafutása legnagyobb győzelmét aratta, mivel korábban még a legjobb húszban lévő ellenfelet sem tudott legyőzni.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
1. FORDULÓ
Zverev (német, 2.)–Blockx (belga) 6:4, 6:7 (8–10), 7:6 (7–5), 7:6 (7–0)
Virtanen (finn)–Shelton (amerikai, 4.) 6:4, 3:6, 6:7 (8–10), 6:2, 7:6 (11–9)
Fritz (amerikai, 6.)–Lajovics (szerb) 6:3, 6:4, 6:3
Bublik (kazah, 10.)–Kokkinakis (ausztrál) 4:6, 6:3, 6:7 (10–12), 6:3, 6:4
Mensík (cseh, 15.)–Samuel (brit) 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10–7)
Munar (spanyol)–F. Cerúndolo (argentin, 18.) 6:3, 6:4, 6:3
Hacsanov (orosz, 19.)–Harris (brit) 6:3, 5:7, 6:3, 6:3
Fils (francia, 20.)–Colignon (belga) 7:5, 6:1, 6:3
Bergs (belga)–Humbert (francia, 27.) 6:2, 7:5, 4:6, 3:6, 6:3
Nakashima (amerikai, 28.)–Pinnington James (brit) 6:3, 7:6 (7–5), 7:5
Sonego (olasz)–T. M. Etcheverry (argentin, 29.) 6:4, 6:4, 6:7 (2–7), 7:6 (7–4)
Halys (francia)–Arnaldi (olasz, 32.) 3:6, 6:1, 7:6 (7–5), 6:3
Fery (brit)–Dzumhur (bosnyák) 3:6, 6:2, 6:2, 6:1
Fearnley (brit)–Michaelsen (amerikai) 3:6, 4:6, 6:3, 6:2, 6:2
Svajda (amerikai)–Llamas (spanyol) 6:1, 6:2, 6:4
Diallo (kanadai)–Bonzi (francia) 1:6, 4:6, 7:6 (7–5), 6:3, 3:1-nél Bonzi feladta
Jacquet (francia)–Gaubas (litván) 6:3, 6:4, 7:6 (7–2)
Kypson (amerikai)–McDonald (amerikai) 3:6, 6:1, 6:4, 6:4
Giron (amerikai)–Moutet (francia) 4:6, 6:4, 7:5, 6:4
Duckworth (ausztrál)–Griekspoor (holland) 6:4, 4:6, 7:5, 6:4
Korábban:
De Minaur (ausztrál, 5.)–Burruchaga (argentin) 7:6 (7–5), 6:1, 6:0
Mannarino (francia)–Droguet (francia) 6:2, 6:4, 6:1
Majchrzak (lengyel)Tabilo (chilei, 30.) 6:3, 7:5, 7:5
Hanfmann (német)–Mpetshi Perricard (francia) 6:7 (6–8), 7:6 (11–9), 6:2, 6:3
Royer (francia)–Wendelken (brit) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3
Faria (portugál)–Simabukuro (japán) 7:6 (8–6), 6:3, 6:7 (2–7), 6:3
De Jong (holland)–Hijikata (ausztrál) 7:6 (7–4), 3:6, 5:7, 6:4, 6:3

 

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