Stollárék párosa kiesett a nyolcaddöntőben a torontói tenisztornán

Stollár Fanny és Asia Muhammad párosa kiesett a nyolcaddöntőben a Torontóban zajló kemény pályás női tenisztornán.
A magyar, amerikai kettős a 16 között az ausztrál Ellen Perez és a holland Demi Schuurs hetedik helyen kiemelt duójával csapott össze, s hiába vezetett 3:1-re, 46 perc alatt elvesztette az első szettet. A második játszmában az ellenfél 3:2-nél elvette Stollárék adogatását, innen pedig már nem volt visszaút.
A mérkőzés 1 óra 20 percig tartott.
WTA-TORNA, TORONTO
Páros, 2. forduló (nyolcaddöntő)
Ellen Perez, Demi Schuurs (ausztrál, holland, 7.)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai) 6:4, 6:2
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