Stollárék párosa kiesett a nyolcaddöntőben a torontói tenisztornán

A magyar, amerikai kettős a 16 között az ausztrál Ellen Perez és a holland Demi Schuurs hetedik helyen kiemelt duójával csapott össze, s hiába vezetett 3:1-re, 46 perc alatt elvesztette az első szettet. A második játszmában az ellenfél 3:2-nél elvette Stollárék adogatását, innen pedig már nem volt visszaút.

A mérkőzés 1 óra 20 percig tartott.

WTA-TORNA, TORONTO

Páros, 2. forduló (nyolcaddöntő)

Ellen Perez, Demi Schuurs (ausztrál, holland, 7.)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai) 6:4, 6:2