„A 82. percben jött a Górnik tragédiája” – lengyel lapszemle

„A Górnik tragédiája! Odaveszett a lengyelek El-esélye” – írja a legnépszerűbb lengyel sportportál, a Meczyki. Kiemelik, hogy sokáig a hazaiak támadtak, de a befejezéseknél hiányzott a pontosság, aztán tizenegyesből összejött a vezető találat. A portál hozzáteszi, hogy a szünet után sem vett vissza a tempóból a Górnik Zabrze, ám az első játékrészhez hasonlóan a lövések ezúttal sem voltak elég pontosak, ezt követően egy peches öngóllal továbbjutott a Ferencváros. A lengyelek így az AS Monaco ellen játszanak a Konferencialiga főtáblájáért.

„Nem is tudom, mit mondjak, tényleg nem. Üres a fejem. Úgy gondolom, az egész mérkőzést kézben tartottuk. Nehéz… a rögzített helyzetek nagyon fontos elemei a mai labdarúgásnak” – nyilatkozta Erik Janza. A lengyelek csapatkapitánya így folytatta: „A mérkőzés előtt azt mondtuk, hogy ez egy másfajta Górnik lesz, mint Budapesten. Minden tökéletes volt, volt intenzitás, magas presszing és rengeteg remek kombináció. Több alkalommal is megvolt az esély a második gólra és véleményem szerint akkor eldőlt volna a meccs.”

A Fakt is a hazaiak balszerencséjét emelte ki. A lengyel portál tudósításában megemlíti, hogy a lelátón az UEFA büntetése miatt gyermekcsoportok is ültek, de így is a Górnik volt fölényben. „A Górnik Zabrze ledolgozta a hátrányt, de peche volt” – írják, továbbá megemlítik, hogy a bemelegítés alatt a csapatot tulajdonló Lukas Podolski is feltűnt. A hazai szurkolók a vezető gól után a „még egyet, még egyet” rigmust skandálták, de Dibusz Dénes több szép védést is bemutatott. Végül hozzáteszik, hogy a Ferencváros egyenlítése után mindkét csapatnak volt esélye a második gólra, azonban végül maradt az 1–1-es döntetlen, ami a magyar csapat továbbjutását hozta.