Wimbledon: lazán lépett tovább az ötödik kiemelt a férfiaknál
A Burruchaga név jobban cseng a futballban, mint a teniszben – ezt a tételt kedd délután Alex de Minaur is bizonyította Wimbledonban. A versenyben 5. kiemeltként induló ausztrál ugyan az első játszmában megkínlódott Román Andrés Burruchagával, sőt, rögtön az első adogatójátékát el is vesztette, de rövidítésben megnyerte a szettet.
Innen pedig beindult a henger: De Minaur a második felvonásban mindössze egy gémet engedélyezett dél-amerikai ellenfelének, a harmadikban már egyet sem. A világranglistán 65. helyen álló Burruchaga a záró etapban a saját szerváiból mindössze öt pontot tudott csinálni, fogadóként pedig csak egyet, így az esélyesebb játékos 7:6, 6:1, 6:0-val 1 óra 55 perc alatt megnyerte a találkozót. De Minaur a következő fordulóban az ATP-ranglista 40. helyén álló francia Adrian Mannarinóval találkozik.
WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
1. FORDULÓ
Mannarino (francia)–Droguet (francia) 6:2, 6:4, 6:1
Majchrzak (lengyel)–Tabilo (chilei, 30.) 6:3, 7:5, 7:5
Hanfmann (német)–Mpetshi Perricard (francia) 6:7 (6–8), 7:6 (11–9), 6:2, 6:3
Royer (francia)–Wendelken (brit) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3
Faria (portugál)–Simabukuro (japán) 7:6 (8–6), 6:3, 6:7 (2–7), 6:3
NŐI EGYES
1. FORDULÓ
Swan (brit)–Begu (román) 6:4, 6:4
Szakkari (görög)–Tauson (dán, 24.) 6:3, 6:3
Anisimova (amerikai, 6.)–Gjorcseszka (északmacedón) 6:3, 6:2
Grant (olasz)–Boulter (brit) 6:4, 6:2
Kenin (amerikai)–Marcinko (horvát) 7:6 (7–4), 6:4
Plísková (cseh)–Válentová (cseh) 6:3, 6:4
Keys (amerikai, 26.)–Day (amerikai) 6:7 (5–7), 6:4, 6:3
Bouzková (cseh, 21.)–Gibson (ausztrál) 6:1, 3:6, 6:2
Paolini (olasz, 13.)–Montgomery (amerikai) 0:6, 6:4, 7:5