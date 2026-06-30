Wimbledon: lazán lépett tovább az ötödik kiemelt a férfiaknál

A Burruchaga név jobban cseng a futballban, mint a teniszben – ezt a tételt kedd délután Alex de Minaur is bizonyította Wimbledonban. A versenyben 5. kiemeltként induló ausztrál ugyan az első játszmában megkínlódott Román Andrés Burruchagával, sőt, rögtön az első adogatójátékát el is vesztette, de rövidítésben megnyerte a szettet.

Innen pedig beindult a henger: De Minaur a második felvonásban mindössze egy gémet engedélyezett dél-amerikai ellenfelének, a harmadikban már egyet sem. A világranglistán 65. helyen álló Burruchaga a záró etapban a saját szerváiból mindössze öt pontot tudott csinálni, fogadóként pedig csak egyet, így az esélyesebb játékos 7:6, 6:1, 6:0-val 1 óra 55 perc alatt megnyerte a találkozót. De Minaur a következő fordulóban az ATP-ranglista 40. helyén álló francia Adrian Mannarinóval találkozik.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ

Mannarino (francia)–Droguet (francia) 6:2, 6:4, 6:1

Majchrzak (lengyel)–Tabilo (chilei, 30.) 6:3, 7:5, 7:5

Hanfmann (német)–Mpetshi Perricard (francia) 6:7 (6–8), 7:6 (11–9), 6:2, 6:3

Royer (francia)–Wendelken (brit) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3

Faria (portugál)–Simabukuro (japán) 7:6 (8–6), 6:3, 6:7 (2–7), 6:3

NŐI EGYES

1. FORDULÓ

Swan (brit)–Begu (román) 6:4, 6:4

Szakkari (görög)–Tauson (dán, 24.) 6:3, 6:3

Anisimova (amerikai, 6.)–Gjorcseszka (északmacedón) 6:3, 6:2

Grant (olasz)–Boulter (brit) 6:4, 6:2

Kenin (amerikai)–Marcinko (horvát) 7:6 (7–4), 6:4

Plísková (cseh)–Válentová (cseh) 6:3, 6:4

Keys (amerikai, 26.)–Day (amerikai) 6:7 (5–7), 6:4, 6:3

Bouzková (cseh, 21.)–Gibson (ausztrál) 6:1, 3:6, 6:2

Paolini (olasz, 13.)–Montgomery (amerikai) 0:6, 6:4, 7:5