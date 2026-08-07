Nemzeti Sportrádió

Marozsán nyolcaddöntős Medvegyevvel párosban a montreali tenisztornán

R. P.R. P.
2026.08.07. 06:59
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Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
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tenisz Montreal Danyiil Medvegyev Marozsán Fábián
Bejutott a nyolcadöntőbe Marozsán Fábián Danyiil Medvegyevvel az oldalán a montreali kemény pályás tenisztornán. A magyar, orosz kettős döntő rövidítésben győzte le a Liam Draxl, Cleeve Harper kanadai párost.

A legjobb 16 között Marozsánék a Hugo Nys, Edouard Roger-Vasselin (monacói, francia) vagy a Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin) kettőssel meccselnek, ez péntek este derül ki.

TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
Egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló
Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Liam Draxl, Cleeve Harper (kanadaiak) 4:6, 6:4, 10–6

 

tenisz Montreal Danyiil Medvegyev Marozsán Fábián
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