Marozsán nyolcaddöntős Medvegyevvel párosban a montreali tenisztornán
Bejutott a nyolcadöntőbe Marozsán Fábián Danyiil Medvegyevvel az oldalán a montreali kemény pályás tenisztornán. A magyar, orosz kettős döntő rövidítésben győzte le a Liam Draxl, Cleeve Harper kanadai párost.
A legjobb 16 között Marozsánék a Hugo Nys, Edouard Roger-Vasselin (monacói, francia) vagy a Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin) kettőssel meccselnek, ez péntek este derül ki.
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
Egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló
Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Liam Draxl, Cleeve Harper (kanadaiak) 4:6, 6:4, 10–6
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