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Alexander Zverev ismét ott van a németek Davis-kupa-keretében

2026.08.14. 16:43
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Alexander Zverev (Fotó: Getty Images)
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Davis-kupa tenisz Alexander Zverev Németország
A Roland Garros-bajnok Alexander Zverev ismét ott van a német teniszválogatott Davis-kupa-keretében.

„Alexander idei sikereit figyelembe véve külön öröm nekem, hogy ismét csapattag lesz” – mondta Michael Kohlmann szövetségi kapitány, aki pénteken hozta nyilvánosságra a szeptember 19–20-án a horvátok ellen Halléban, kemény pályán szereplő együttes névsorát.

A párharc győztese bejut a novemberi, bolognai nyolcas döntőbe. Tavaly a németek az elődöntőig meneteltek, idén februárban pedig az első fordulóban Zverev nélkül is simán, 4–0-ra verték meg Perut.

A 29 éves, olimpiai bajnok Zverev a párizsi diadala mellett döntőt játszott Wimbledonban is, s a közelgő US Openen is a favoritok között tartják számon. A New York-i Grand Slam-torna férfi döntője szeptember 13-án lesz.

 

Davis-kupa tenisz Alexander Zverev Németország
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