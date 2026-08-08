Nemzeti Sportrádió

Marozsán és Medvegyev negyeddöntős párosban a montreali tenisztornán

2026.08.08. 22:03
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Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
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tenisz Montreal Danyiil Medvegyev Marozsán Fábián
Marozsán Fábián és az orosz Danyiil Medvegyev duója két játszmában legyőzte a Hugo Nys, Edouard Roger-Vasselin monacói, francia kettőst a Montrealban zajló kemény pályás férfi tenisztorna páros nyolcaddöntőjében.

Marozsánék rögtön elveszítették adogatásukat, ám 4:4-nél utolérték riválisukat, és 53 perc alatt, rövidítésben megnyerték az első játszmát.

A második felvonásban 3:3-nál jött a brék Marozsánéktól, és ennek köszönhetően később sikerült lezárniuk a másfél órás csatát.

A magyar, orosz duó a negyeddöntőben a Theo Arribage, Albano Olivetti francia vagy a Yuki Bhambri, Michael Venus indiai, új-zélandi kettőssel találkozik.

A világranglistán 61. Marozsán egyesben, még szerdán, már a második fordulóban búcsúzott, miután három játszmában kikapott a 30. helyen kiemelt olasz Matteo Arnalditól.

TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ
Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Hugo Nys, Edouard Roger-Vasselin (monacói, francia) 7:6 (7–5), 6:4
 

 

tenisz Montreal Danyiil Medvegyev Marozsán Fábián
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