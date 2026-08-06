Tenisz: Marozsán ismét kikapott Arnalditól

A héten Kanadára figyel a nemzetközi teniszvilág, hiszen Montrealban a férfiak, Torontóban a nők játszanak 1000-es tornát, ám a magyar játékosok már a második fordulóban elköszöntek a mezőnyből mindkét helyszínen.

Montrealban Marozsán Fábiánnak már a statisztika sem ígért sok jót, hiszen korábbi három mérkőzését rendre elvesztette a 30. kiemelt Matteo Arnaldi ellen, ráadásul még játszmát sem tudott nyerni ezalatt. Ezúttal legalább ez sikerült: a 7:5-re elvesztett első szett után a másodikban Marozsán kétszer is elvette az olasz adogatójátékát, s ez elégnek bizonyult az egyenlítéshez. A döntő felvonás elején aztán Arnaldi kétszer is bréklabdához jutott, de ezeket még hárítani tudta a világranglistán 61. helyen álló magyar játékos, a szett közepén viszont már nem volt ellenszere az újabb fogadóelőnyre, és az így megszerzett vezetését az olasz meg is őrizte a végéig. Ezzel Arnaldi negyedszer is legyőzte Marozsánt.

Montrealtól bő 500 kilométerre nyugatra sem volt sokkal több sikerélményben része a magyaroknak: Torontóban ugyanis előbb Bondár Anna búcsúzott döntő szettben a 64 között a 20. kiemelt belga Elise Mertensszel szemben, majd a korábbi világelső Oszaka Naomi győzte le Udvardy Pannát két játszmában. Bondár egyébként jól kezdett, hiszen az első szettet be tudta húzni Mertens ellen, aki egyébként eddig egyszer, tíz éve Stollár Fannytól szenvedett vereséget, a többi nyolc mérkőzését rendre megnyerte a magyarok ellen. É ezúttal is: a 30 éves belga a második és a harmadik játszmát is 6:4-re nyerte és készülhet az Oszaka elleni folytatásra. Érdekesség, hogy a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes japán kiválóság első alkalommal győzött magyar játékos ellen pályafutása során – igaz, csupán másodszor játszott magyar teniszezővel, s tíz éve Miamiban Babos Tímea felülmúlta őt.

ATP 1000-ES TENISZTORNA, MONTREAL (kemény pálya, 9 415 724 dollár)

EGYES, 2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Matteo Arnaldi (olasz, 30.)–Marozsán Fábián 7:5, 2:6, 6:4

TENISZ

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO (kemény pálya, 7 433 076 dollár)

EGYES 2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Elise Mertens (belga, 20.)–Bondár Anna 3:6, 6:4, 6:4

Oszaka Naomi (japán, 11.)–Udvardy Panna 6:2, 6:4