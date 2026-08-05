Nemzeti Sportrádió

Alcaraz a cincinnati tornát is kihagyja, kétséges a US Open-részvétele

2026.08.05. 08:55
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Carlos Alcaraz (Fotó: Getty Images)
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tenisz Carlos Alcaraz Cincinnati
A hétszeres Grand Slam-bajnok Carlos Alcaraz kihagyja a jövő csütörtökön kezdődő cincinnati kemény pályás tenisztornát is, így kétségessé vált, hogy elindul-e az amerikai nyílt bajnokságon.

Az ohiói versenyen címvédő spanyol sztár áprilisban a barcelonai tornán szenvedett csuklósérülést, azóta kihagyott két GS-t, a Roland Garrost és a Wimbledont is. Az elmúlt hetekben több edzésvideót is közzétett, ezért úgy tűnt, hogy Cincinnatiben már újra pályára léphet.

A 23 éves játékos – aki második a világranglistán – azonban kedden jelezte, hogy elővigyázatosságból még kihagyja a viadalt. Ez azt jelenti, hogy az augusztus 23-án kezdődő winston-salemi verseny lehet az utolsó esélye, hogy meccseket vívjon az egy héttel később rajtoló US Open előtt. Az pedig felettébb kétséges, hogy felvezető torna nélkül elinduljon az év utolsó Grand Slam-versenyén, amelynek szintén ő a címvédője.

 

tenisz Carlos Alcaraz Cincinnati
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