„Mindent megtettünk, nincs keretmélységünk” – Efraín Juárez az ETO kiesése után

– Ismét a merítési lehetőség hiánya okozta a kiesést?

– Remekül kezdtünk, már a gól előtt is helyzeteket alakítottunk ki, úgy érzem, teljesen az uralmunk alatt tartottuk a meccset. – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Efraín Juárez. – A hatvan-hetvenedik perctől nem tudtuk, hogyan tartsuk meg a labdát, jött a csereként beszálló Schön Szabolcs sérülése, Décsy Ádám görcse, egyáltalán nem tudtuk a kezünkbe venni az irányítást. Bumba helyzeténél megnyerhettük volna a párharcot, de a végén mi kaptuk a gólt. Ez van. Mondtam a játékosoknak, hogy semmit se bánjanak, mert mindent megtettünk! Hatalmas lecke ez a klubnak, ennél jobban kell tervezni, nincs keretmélységünk. A Bajnokok Ligája, az Európa-liga, a Konferencialiga ilyen kis részleteken múlik. Kiválasztási folyamat, regeneráció, de a kis érintéseken a meccsen is. Mostantól a bajnokságra és a kupára kell koncentrálnunk, de rengeteg részleten dolgozni kell.

– Mi történt a második félidőben? Mintha a Víkingur elleni visszavágó játszódott volna le.

Minden meccs más, nem igaz, hogy ugyanolyan volt. Más nehézségekkel szembesülünk ilyenkor. Kiegyenlített párharc volt, amely az apróságokon múlt. Teljesen más lett volna, ha játszhat Tóth Rajmund, Nadir Benbuali, Csinger Márk, a száz százalékos Zseljko Gavrics, akinek súlyos sérülést kockáztattunk volna a pályán tartásával. Nem veszíthetjük el őt is, mert gyerekekkel kell játszani. A Riga rengeteget változtathatott cserékkel. Nem 3–0 s vereséggel távoztunk, egyenlők voltunk, de tudnunk kell, hogy ha jobb a keret, mi is egész máshogy cserélhetnénk.

– Csalódott, amiért ilyen helyzetbe került

– Edző vagyok, az a dolgom, hogy az elérhető játékosokkal dolgozzak, tegyem, amit tudjak. A bajnokságban és itt is próbálkoztunk mindennel. Mindenkinek megvan a saját dolga, a kiválasztás, a döntéshozás. Sietnünk kellene ezekkel a döntésekkel.

„Fantasztikus eredmény és második félidei teljesítmény a csapattól.A két meccs alapján megérdemeltük a továbbjutást, három félidőben egyértelműen jobbak voltunk, mint az ETO. Még a visszavágó első 45 percében is volt három nagy lehetőségünk. Megdicsértem a játékosokat, mert megküzdöttek a továbbjutásért, az egyik legjobb félidőnk volt a második, amióta itt vagyok. Szerintem a magabiztosság, a fizikai fölény, és a remek cseréink miatt billent át ennyire a második félidő a javunkra” – értékelt Adrián Gula, a Riga FC vezetőedzője. A RIGA vezetőedzője, aDRIÁN GULA ÍGY LÁTTA AZ ESEMÉNYEKET

„Nagyon kívántuk ezt a győzelmet és a továbbjutást, mert ha eljutottunk volna a rájátszásba, onnan jó esélyünk lett volna az alapszakaszba kerülni. Az első játékrészben rendben volt a játékunk, a szünet után viszont elveszítettük az erőnket. Elnézést kérünk a szurkolóktól, jövőre pedig visszatérünk a nemzetközi kupaporondra” – jelentette ki az ETO hátvédje, Miljan Krpics az M4 Sport kamerái előtt. Miljan Krpics: ELNÉZÉST KÉRÜNK

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

BAJNOKI ÁG

ETO FC–RIGA FC (lett) 1–1 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 4242 néző. Vezette: Oliver Reitala (Jukka Honkanen, Olli Jantunen) – finnek

ETO: Petrás – Selyem B., Urblík N., Krpics, Stefulj – Décsy (Umathum, 84.), Szép M. – Gavrics (Schön, 64.; Huszár M., 74.), Bumba – Njie, Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez

RIGA: Orols – Jurkovskis, Musah, Paulo Eduardo, A. Salazar – Wassom, Ankrah – M. Diop (Oulad, 64.), Iago Siqueira, Auani (Caio Ferreira, 84.) – Reginaldo Ramires (Badamosi, 71.). Vezetőedző: Adrián Gula

Gólszerző: Gavrics (28. – 11-esből), ill. Caio Ferreira (88.)

Továbbjutott: a Riga FC, 2–1-es összesítéssel

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!