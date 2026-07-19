A vb-történelem legjobb meccsét láttuk? Anglia kis híján leadta négygólos előnyét, de Saka triplájával bronzérmes!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS
FRANCIAORSZÁG–ANGLIA 4–6 (0–4)
Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Gusto (Koundé, 90+1.), I. Konaté (Upamecano, a szünetben), Lacroix, Th. Hernandez (Digne, a szünetben) – Rabiot, Zaire-Emery – Olise, Cherki (O. Dembélé, a szünetben), D. Doué (Barcola, a szünetben) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
ANGLIA: D. Henderson – Quansah, Guéhi (Chalobah, 90+3.), Konsa, Spence – Eze (Jude Bellingham, 79.), Rice, M. Rogers – Saka, Toney (E. Anderson, 79.), Rashford (Watkins, a szünetben). Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
Gólszerzők: K. Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), O. Dembélé (90+6.), ill. Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87. – a harmadikat 11-esből), Jude Bellingham (90+8.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Mindkét fél változtatott az elődöntős felálláshoz képest, de míg az utolsó meccsére készülő Didier Deschamps elsősorban a védelemben és a középpályán dobta be az eddig kevés lehetőséget kapó játékosait (többek között Malo Gustót, Ibrahima Konatét és Warren Zaire-Emeryt), addig Thomas Tuchel a kapuban Dean Hendersonnak szavazott bizalmat, de Harry Kane és Jude Bellingham is kikerült a kezdőcsapatból – visszatért viszont a Mexikó ellen összeszedett eltiltását letöltő Jarell Quansah. Francia oldalon a kezdőben maradt Kylian Mbappé, aki Lionel Messivel holtversenyben vezeti a góllövőlistát, s a bukott elődöntő után a gólkirályi címmel szeretett volna vigasztalódni.
Nehéz volt megtippelni, melyik együttes motiváltabb egy vesztes elődöntő után, de a kérdésre hamar választ kaphattunk: a harmadik percben egy eladott francia labdával meglóduló Declan Rice felnézett, s 20 méterről a bal alsó sarokba tekert – Maignan takarásból tehetetlen volt. Nem sokkal később Cherki is átlövéssel válaszolhatott volna, de Dean Henderson védéssel jelezte, hogy nem volt rossz ötlet kapuba állítani.
A korai gól megadta a mérkőzés alaphangját, a 11. percben Saka is betalált, de egy szabad szemmel is jól látható les miatt nem volt érvényes a gól. A franciák gyors támadásokkal reagáltak, de hiába jutottak be az angol tizenhatoson belülre, Tuchel védői rendre odaértek az utolsó passzokra. Még mindig csak a 18. percben jártunk, amikor a gólszerző Rice szögletét követően Ezri Konsa bólintott a kapuba az ötösről. A franciák lelkesedésével nem volt gond (ezt jelezte egy veszélyes Mbappé-átlövés is), az angolok azonban látványosan élesebbek voltak a meccs első negyedében, így Deschamps örülhetett az ivószünetnek.
A meccs az első félidő második felében sem ült le, előbb Mbappé ziccerét hatástalanította közös erővel Henderson és Quansah (apró szépséghiba a francia minimális leshelyzete), majd Rashford bombáját kellett védenie Maignannak. A folytatásban Henderson kettőt is védett, majd a második után Bukayo Saka és Marcus Rashford robogott végig a szellősen hagyott francia térfélen, ugyan Rashford ziccerét Maignan, míg Saka ismétlését Lacroix hárította, az Arsenal szélsője harmadik kísérletre már eredményes volt – a 37. percben már háromgólos volt az angolok előnye, mindez a vb 300. találatával. S ezzel még messze nem volt vége: a játékrész ráadásában Saka 16 méterről, átlövésből is bevert egy gólt, így négy volt közte a szünetben (mint 1994-ben Pasadenában, Svédország és Bulgária bronzmeccsén). Az eredmény ezzel együtt kissé csalóka volt: a franciáknak is bőven voltak helyzeteik, de nem tudták azokat gólra váltani, ellenben az angolok 1.40 xG-re rúgtak négy gólt, könyörtelen helyzetkihasználást produkálva.
Deschamps nem kevesebb mint négy cserével reagált az első 45 percben történtekre, s ennek meg is lett az eredménye. A Konaté helyére beállított Upamecano ugyanis a 48. percben elválasztotta a labdától a felezővonalnál az angoloknál becserélt Watkinst, az akció végén pedig Kylian Mbappé váltotta gólra Olise passzát, s a tornán jegyzett kilencedik találatával a vonatkozó rangsor élére állt. Néhány perccel később pedig már kétgólosra olvadt az angol előny, Mbappé labdáját a szünetben beállt Bradley Barcola verte be a rövidbe – megkockáztatjuk, hogy Deschamps a szünetben vért itatott a játékosaival. A játékrész derekán pedig bármennyire hihetetlen, de jött a harmadik francia gól is: Olise kényszerítőzött Mbappéval, a Real Madrid sztárja pedig 10 méterről a bal alsóba lőtt, így az örökranglistán is az élre állt.
Az ivószünet után Olise volt a főszereplő, a Bayern Münchenben légióskodó szélső több komoly góhelyzetet is elpuskázott, így nem akart összejönni az a bizonyos egyenlítő találat. A kihagyott lehetőségeknek meglett a böjtje: a védelem mögé betörő Spence-et Malo Gusto buktatta, a büntetőt pedig Bukayo Saka meglepően higgadtan juttatta a bal alsóba a 87. percben. Normál esetben azt mondtuk volna, hogy ezzel eldőlt, de a ráadásban is akadt még fordulat: egy gyors ellentámadás végén Ousmane Dembélé szépített, de ezt nem követte francia egyenlítés – jött ugyanis Jude Bellingham, s remek egyéni alakítás végén Upamecano lábai között lőtt a kapuba, beállítva a végeredményt. 4–6
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a vb-történelem egyik (ha nem a) legjobb meccsét láthattuk, ráadásul az 1982-es magyar–salvadori mérkőzés óta először született legalább tíz gól egy világbajnoki találkozón. Anglia éremmel zárta a tornát – 1966 óta először (története során másodszor), amivel Thomas Tuchel az elmúlt hat évtized legjobb angol vb-eredményét hozta össze, s ez talán enyhíti az elődöntős kudarc okozta fájdalmat.
A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)
Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)