A vb-történelem legjobb meccsét láttuk? Anglia kis híján leadta négygólos előnyét, de Saka triplájával bronzérmes!

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét fél változtatott az elődöntős felálláshoz képest, de míg az utolsó meccsére készülő Didier Deschamps elsősorban a védelemben és a középpályán dobta be az eddig kevés lehetőséget kapó játékosait (többek között Malo Gustót, Ibrahima Konatét és Warren Zaire-Emeryt), addig Thomas Tuchel a kapuban Dean Hendersonnak szavazott bizalmat, de Harry Kane és Jude Bellingham is kikerült a kezdőcsapatból – visszatért viszont a Mexikó ellen összeszedett eltiltását letöltő Jarell Quansah. Francia oldalon a kezdőben maradt Kylian Mbappé, aki Lionel Messivel holtversenyben vezeti a góllövőlistát, s a bukott elődöntő után a gólkirályi címmel szeretett volna vigasztalódni.

Nehéz volt megtippelni, melyik együttes motiváltabb egy vesztes elődöntő után, de a kérdésre hamar választ kaphattunk: a harmadik percben egy eladott francia labdával meglóduló Declan Rice felnézett, s 20 méterről a bal alsó sarokba tekert – Maignan takarásból tehetetlen volt. Nem sokkal később Cherki is átlövéssel válaszolhatott volna, de Dean Henderson védéssel jelezte, hogy nem volt rossz ötlet kapuba állítani.

Rice és Konsa góljaival vett repülőrajtot Anglia (Fotó: Getty Images)

A korai gól megadta a mérkőzés alaphangját, a 11. percben Saka is betalált, de egy szabad szemmel is jól látható les miatt nem volt érvényes a gól. A franciák gyors támadásokkal reagáltak, de hiába jutottak be az angol tizenhatoson belülre, Tuchel védői rendre odaértek az utolsó passzokra. Még mindig csak a 18. percben jártunk, amikor a gólszerző Rice szögletét követően Ezri Konsa bólintott a kapuba az ötösről. A franciák lelkesedésével nem volt gond (ezt jelezte egy veszélyes Mbappé-átlövés is), az angolok azonban látványosan élesebbek voltak a meccs első negyedében, így Deschamps örülhetett az ivószünetnek.

A meccs az első félidő második felében sem ült le, előbb Mbappé ziccerét hatástalanította közös erővel Henderson és Quansah (apró szépséghiba a francia minimális leshelyzete), majd Rashford bombáját kellett védenie Maignannak. A folytatásban Henderson kettőt is védett, majd a második után Bukayo Saka és Marcus Rashford robogott végig a szellősen hagyott francia térfélen, ugyan Rashford ziccerét Maignan, míg Saka ismétlését Lacroix hárította, az Arsenal szélsője harmadik kísérletre már eredményes volt – a 37. percben már háromgólos volt az angolok előnye, mindez a vb 300. találatával. S ezzel még messze nem volt vége: a játékrész ráadásában Saka 16 méterről, átlövésből is bevert egy gólt, így négy volt közte a szünetben (mint 1994-ben Pasadenában, Svédország és Bulgária bronzmeccsén). Az eredmény ezzel együtt kissé csalóka volt: a franciáknak is bőven voltak helyzeteik, de nem tudták azokat gólra váltani, ellenben az angolok 1.40 xG-re rúgtak négy gólt, könyörtelen helyzetkihasználást produkálva.

Saka duplájával lett négy közte a szünetben (Fotó: Getty Images)

Deschamps nem kevesebb mint négy cserével reagált az első 45 percben történtekre, s ennek meg is lett az eredménye. A Konaté helyére beállított Upamecano ugyanis a 48. percben elválasztotta a labdától a felezővonalnál az angoloknál becserélt Watkinst, az akció végén pedig Kylian Mbappé váltotta gólra Olise passzát, s a tornán jegyzett kilencedik találatával a vonatkozó rangsor élére állt. Néhány perccel később pedig már kétgólosra olvadt az angol előny, Mbappé labdáját a szünetben beállt Bradley Barcola verte be a rövidbe – megkockáztatjuk, hogy Deschamps a szünetben vért itatott a játékosaival. A játékrész derekán pedig bármennyire hihetetlen, de jött a harmadik francia gól is: Olise kényszerítőzött Mbappéval, a Real Madrid sztárja pedig 10 méterről a bal alsóba lőtt, így az örökranglistán is az élre állt.

Barcola góljával feleződött meg a francia hátrány (Fotó: Getty Images)

Az ivószünet után Olise volt a főszereplő, a Bayern Münchenben légióskodó szélső több komoly góhelyzetet is elpuskázott, így nem akart összejönni az a bizonyos egyenlítő találat. A kihagyott lehetőségeknek meglett a böjtje: a védelem mögé betörő Spence-et Malo Gusto buktatta, a büntetőt pedig Bukayo Saka meglepően higgadtan juttatta a bal alsóba a 87. percben. Normál esetben azt mondtuk volna, hogy ezzel eldőlt, de a ráadásban is akadt még fordulat: egy gyors ellentámadás végén Ousmane Dembélé szépített, de ezt nem követte francia egyenlítés – jött ugyanis Jude Bellingham, s remek egyéni alakítás végén Upamecano lábai között lőtt a kapuba, beállítva a végeredményt. 4–6

Bellingham gólja volt a záróakkord (Fotó: Getty Images)

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a vb-történelem egyik (ha nem a) legjobb meccsét láthattuk, ráadásul az 1982-es magyar–salvadori mérkőzés óta először született legalább tíz gól egy világbajnoki találkozón. Anglia éremmel zárta a tornát – 1966 óta először (története során másodszor), amivel Thomas Tuchel az elmúlt hat évtized legjobb angol vb-eredményét hozta össze, s ez talán enyhíti az elődöntős kudarc okozta fájdalmat.

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A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)