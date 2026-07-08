Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Noskovával és Kosztyukkal lett teljes a női elődöntő mezőnye

2026.07.08. 16:26
Linda Nosková elődöntős Wimbledonban (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Marta Kosztyuk Linda Nosková
Linda Nosková és Marta Kosztyuk is két szettben nyert a wimbledoni teniszbajnokság női egyes küzdelmeinek negyeddöntőjében, így egymással találkoznak a legjobb négy között.

Coco Gauff és Karolína Muchová már kedden kiharcolta helyét az elődöntőben, a másik két párosításban Marta Kosztyuk és Jasmine Paolini, valamint Linda Nosková és Elise Mertens csapott össze.

Az idei Roland Garroson is elődöntőt játszó Kosztyuk mindössze 69 perc alatt győzte le a 2024-ben döntőző Paolinit. Az ukrán játékos az első szettben 2:2-nél és 5:3-nál is elvette ellenfele adogatását, a másodikban pedig szintén két játékot nyert fogadóként. A 12. kiemelt Kosztyuk így folytatta nagy menetelését, az előző 22 mérkőzését számítva ez volt a 21. győzelme.

Nosková pályafutása során először jutott el egyesben Grand Slam-elődöntőig, a cseh teniszező azt az Elise Mertenst győzte le, aki nyolc év után játszhatott volna újra a legjobb négy között. Míg a belga nem tudott élni a bréklabdáival, addig ellenfele mindkét szettben egy-egy játékot nyert fogadóként. Kosztyuk és Nosková egymással csap össze a döntőbe jutásért.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
NŐI EGYES
NEGYEDDÖNTŐ
Nosková (cseh, 9.)–Mertens (belga) 6:3, 7:5
Kosztyuk (ukrán, 12.)–Paolini (olasz, 13.) 6:3, 6:2

 

Wimbledon Marta Kosztyuk Linda Nosková
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