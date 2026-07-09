Nosková legyőzte Kosztyukot, két cseh játssza a női egyes döntőjét Wimbledonban

Linda Nosková és Marta Kosztyuk is először játszott elődöntőt Wimbledonban (sőt, most léptek először pályára a centerpályán), a cseh 2024-ben Melbourne-ben már járt a négy között, míg a legutóbbi 22 meccséből 21-et megnyerő ukrán az idei Roland Garroson volt elődöntős. Kettejük közül Kosztyuk eddigi szereplése annyiból meglepőbb, hogy amíg Nosková a torna felvezető viadalai közül a berlinin győzött, ukrán ellenfele nem is indult füves pályás versenyen idén Wimbledon előtt. Kettejük eddigi egyetlen meccsét azonban Madridban Kosztyuk nyerte meg, salakon.

Gyors játékkal indult a mérkőzés, az első három gémben összesen két labdamenetet nyert meg a fogadó játékos, és az azt követő hatban is mindössze egy bréklabda akadt, 3:2-es vezetésénél Nosková jutott annak lehetőségéhez, hogy elvegye Kosztyuk adogatását, de nem tudott élni vele. Nem úgy 5:4-nél, amikor 0:40-nel indított, és az ukrán csak az első szettlabdát tudta hárítani: Nosková összességében a harmadik bréklehetőségét értékesítette, és 6:4-re megnyerte az első szettet.

A második játszma elején Nosková 2:1-nél semmire vette el Kosztyuk szerváját, utána viszont eltűnt a cseh addig magabiztos adogatójátéka, és az egy csapásra több kockázatot vállaló ukrán a legelső bréklabdáját kihasználva azonnal visszavette a szervát, majd semmire hozta a saját adogatását, így egyenlített 3:3-ra. Az ukrán lendületét az új labdákkal, jó szerváival fogta meg Nosková, majd 5:4-nél ugyanúgy elvette az adogatását, ahogy az első játszma végén, és 6:4, 6:4-re megnyerte a mérkőzést.

A 21 éves Noskovának élete első Grand Slam-döntőjében honfitársa, a 29 éves Karolína Muchová lesz az ellenfele, azaz biztosan új győztese lesz Wimbledonnak, és egyáltalán, új GS-győztes születik szombaton. Egyúttal négy éven belül a harmadik különböző cseh győztest avatják, hiszen 2023-ban Markéta Vondrousová, míg 2024-ben Barbora Krejcíková diadalmaskodott.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Nosková (cseh, 9.)–Kosztyuk (ukrán, 12.) 6:4, 6:4

Korábban

Muchová (cseh, 10.)–Gauff (amerikai, 7.) 6:2, 1:6, 7:6 (12–10)