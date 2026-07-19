Nemzeti Sportrádió

Népsport: Ilie Nastase – gyilkos és bohóc

L. PAP ISTVÁNL. PAP ISTVÁN
2026.07.19. 09:08
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tenisz Népsport Ilie Nastase
Keletről kevesen jutottak el a profi tenisz olyan magasságaiba, mint Ilie Nastase. De a román zseni odahaza a Steaua katonaklub hivatásosaként szolgált, és Ceausescuék mindent megengedtek és elnéztek neki. Az ATP korifeusai kevésbé voltak toleránsak, sebaj, így is rendkívül tartalmas, szórakoztató, nem egyszer felháborító pályaív az egykori francia és amerikai bajnoké.
Klasszikusan szép röptemozdulat: Nastase faütővel a hálónál

A román állam különleges engedélyével a hatvanas évek közepétől jó barátjával, a később Boris Becker menedzsereként befutó, majd Románia leggazdagabb emberének számító Ion Tiriackal járta a világot. Háromszor döntőztek Romániával a Davis-kupában, mindhármat elbukták az amerikaiak ellen, ezek közül az 1972-es a legfájóbb, mert azt 3:2-re sikerült elveszíteniük – hazai salakon, Bukarestben. Ráadásul abban a sorozatban Nastase végig veretlen maradt, csak éppen a fináléban kapott ki Stan Smithtől.

A hetvenes évek elején az ausztrál menők (Laver, Rosewall, Newcombe, Roche) és az amerikai Arthur Ashe mögött a világ legjobb európai teniszezőjeként tartották számon, 1970-ben Tiriac oldalán nyert Párizsban, egy évvel később az egyes döntőjéig jutott, ahol kikapott a cseh(szlovák) Jan Kodestől. Viszont 1972-ben, miután Wimbledonban öt szettben legyűrte őt a döntőben Stan Smith, a US Opent már heroikus csatában megnyerte Ashe ellen. („Amíg képes vagyok felhergelni magam, addig megy a játék…” –nyilatkozta.) Ebben az évben első profi sportolóként ő írt alá exkluzív szerződést a kelet felé nyitó Adidasszal, majd 1973-ban elsőként neki sikerült szettveszteség nélkül behúznia a Roland Garrost – bárhová lépett, ott sütött a nap.

Abban az évben Wimbledonban keményen szembe ment az ATP-vel, miután a Roland Garros-döntős jugoszláv Niki Pilics ITF-eltiltása (nem lépett pályára hazája Davis-kupa-válogatottjában) miatt a profi szervezet úgy döntött, hogy a játékosok testületileg bojlottálják az angol bajnokságot. A 16 kiemeltből csak hárman ragadtak ütőt, köztük Nastase, aki arra hivatkozott, hogy a román hadsereg katonájaként parancsot kapott a részvételre, párosban az ifjú Jimmy Connorsszal nyert is, egyesben viszont a nyolcaddöntőben kiesett – a sajtó szerint ekkor már belátta, hogy hibázott, és így demonstrált… Valójában aligha erről volt szó, de a szabadszájú román erről később sem volt hajlandó nyilatkozni.

Ha úgy érezte, a székbírónak nemzetközi jellel adta értésére a véleményét

Közben öt éven belül négyszer megnyerte az év végi Mesterek Tornáját, és 1973. augusztus 23-ától (ami, tényleg teljesen véletlenül, a kommunista Románia legnagyobb ünnepe volt…) több mint kilenc hónapon át az ATP világranglistáját is vezette. Apropó, ATP: Nastase az egyike annak a tizenegy teniszezőnek, aki egyesben és párosban összesen több mint 100 ATP-tornát nyert, a román ásznak ez 111-szer sikerült. „Aki a csúcsot akarja meghódítani, nem engedheti meg magának, hogy túl kedves legyen. Gyilkosnak kell lennie” – mondta, és senkinek sem volt kétsége afelől, hogy komolyan gondolja.

Közel a harminchoz lassan elindult lefelé a lejtőn, inkább a balhéival tüntetett, mint a játékával. Az 1977-es wimbledoni tornán némi joggal kiakadt Jeremy Shales mérkőzésvezetőre, aki többször is „Nastasénak” hívta a meccs alatt a hivatalos Mr. Nastase helyett – nem véletlen, hogy 2004-es önéletrajzi könyvének is az a címe, hogy Mr. Nastase.

Guillermo Vilas 46 meccses győzelmi szériáját, 1977-ben Nastase törte meg, de nem elsősorban a pályán: dupla húrozású ütővel állt ki ellene, Vilas emiatt feladta a mérkőzést, az új ütőt viszont jogosulatlan előnyszerzés címén az ATP betiltotta. Az 1979-es US Openen John McEnroe ellen kapott büntetőpontot, ami miatt akkora botrány tört ki a lelátón, hogy a nézők sörösdobozokat és poharakat hajigáltak a pályára – a meccset alig lehetett folytatni, végül McEnroe győzött.

A nyolcvanas években már csak majdhogynem hobbiból teniszezgetett, 1985-ben hivatalosan is visszavonult, majd 1988-ban egy dijoni challengertornán még egyszer ütőt fogott, természetesen kevés sikerrel.

Teniszzseni és sármőr: Nastasénak a pályán és pályán kívül is bejött az élet

Imádták a nézők, holott rendkívül kiegyensúlyozatlan volt, nagyszerű megoldásait érthetetlen összeomlások kísérték, miközben a bulvársajtó a tenyerén hordozta (már fénykorában is Bucharest Buffoon, azaz Bukaresti Pojáca volt a beceneve…), hiszen magánéletének megingásaira, sűrű nőügyeire bátran lehetett építeni. Pam Shriver (Navratilova későbbi állandó párospartnere) azt állította, hogy minden találkozásukkor megkérdezte tőle, szűz-e még.

Ilie Nastase vállaltan és büszkén roma származású. Édesanyja Cainariban (a mai Moldovában) született, szülei pedig Sorocában éltek, mielőtt a Szovjetunió megszállta Besszarábiát és Észak-Bukovinát. Ezt családja különösen megszenvedte, mert egyik nagyapját a szovjetek Szibériába deportálták.

Ötször nősült, ebben eleinte konzekvens volt, jellemzően divatmodelleket vett nőül. Elsőre a belga Dominique Graziát, akitől Nathalie lánya született, harmadiknak a román Amalia Teodosescut (két lány, Alessia és Emma Alexandra), végül Brigitte Sfatot, de 2018-ban tőle is elvált. És köztük kakukktojásként a közepes tehetségű amerikai színésznőt, Alexandra Kinget is, akivel örökbe fogadták Nicholast és Charlotte-ot. Aztán 2019-ben honfitársnőjével, Ioana Simionnal kötött házasságot. Nem tudni, melyikükre gondolt, de az egyik legjobb, neki tulajdonított mondás így hangzik: „Nem tettem feljelentést az eltűnt bankkártyám miatt, mert a tolvaj kevesebbet költ vele, mint a feleségem…”A Maxim magazin 2500 partnerrel a hatodik helyre tette minden idők legnagyobb nőfalóinak listáján, ebből Nastase nagyjából 900-at ismert el, harmadik felesége, Amalia úgy nyilatkozott, hogy büszke arra, mekkora hódító (volt…) a férje. 

A nyolcvanas években, visszavonulása után regényírásra adta a fejét, franciául több könyve is megjelent, és eljutott odáig, hogy a Disney őt kérte fel a Rágcsávók (G-Force) című élőszereplős animációs filmben az egyik FBI-ügynök román szinkronhangjának… 

Miután a román hadseregben tábornoki ranggal ismerték el nagyszerű életútját, az országos politikába is beleártotta magát: előbb 2012-ben a Konzervatív Párt, majd 2015-ben az UNPR (Országos Szövetség Románia Haladásáért) jelöltjeként került be a szenátusba.

Edzőként vezette Románia Davis-kupa- és Fed-kupa-csapatát is, az előbbi élén 1994-ben eltiltotta az ITF, mert az apartheidet nyögő Dél-Afrikával is lekötött egy meccset. Fed-kupa-kapitányként még vállalhatatlanabbul viselkedett: előbb Serena Williams születendő gyermekének bőrszínére tett ízléstelen megjegyzéseket, majd a belga kapitánynak, Dominique Monaminak tett ajánlatokat a francia–román meccs alatt. Nem bírt a vérével, és ha a felelősségét firtatták, csak annyit vágott oda, hogy „Semmit sem vonok vissza, küldjetek börtönbe, nem érdekel…” Néhány éve a nagy nyilvánosság előtt elkérte brit kolléganője, Anne Keothavong hotelszobaszámát, az erről publikáló újságírót, Eleanor Crookot megfenyegette, erre az ITF nemcsak kizárta a mérkőzés folytatásából, de négy évre el is tiltotta. A büntetés már lejárt, és mert a nyughatatlan Nastase még csak 80 éves, várjuk a folytatást.

NÉVJEGY
 

ILIE NASTASE
Született: 1946. július 19., Bukarest
Nemzetisége: román
Sportága: tenisz
Ütőfogása: jobbkezes
Mérlege egyesben: 930 győzelem, 354 vereség (72.4%)
ATP-torna-győzelmeinek száma egyesben: 57
ATP-torna-győzelmeinek száma párosban: 45
Pénzdíja: 2 076 761 dollár
Eredményei: 3x wimbledoni bajnok (1973 – páros, 1970, 1973 – vegyes páros), 2x wimbledoni döntős (1972, 1976 – egyes); 2x Roland Garros-bajnok (1973 – egyes, 1970 – páros); 2x US Open-bajnok (1972 – egyes, 1970 – páros); 4x Mesterek Tornája (Tour Final)-győztes (1971, 1972, 1973, 1975); 3x Davis-kupa-döntős (1969, 1971, 1972); év végi ATP-világranglistavezető (1973)

 

 

tenisz Népsport Ilie Nastase
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