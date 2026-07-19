Népsport: Ilie Nastase – gyilkos és bohóc

Klasszikusan szép röptemozdulat: Nastase faütővel a hálónál

A román állam különleges engedélyével a hatvanas évek közepétől jó barátjával, a később Boris Becker menedzsereként befutó, majd Románia leggazdagabb emberének számító Ion Tiriackal járta a világot. Háromszor döntőztek Romániával a Davis-kupában, mindhármat elbukták az amerikaiak ellen, ezek közül az 1972-es a legfájóbb, mert azt 3:2-re sikerült elveszíteniük – hazai salakon, Bukarestben. Ráadásul abban a sorozatban Nastase végig veretlen maradt, csak éppen a fináléban kapott ki Stan Smithtől.

A hetvenes évek elején az ausztrál menők (Laver, Rosewall, Newcombe, Roche) és az amerikai Arthur Ashe mögött a világ legjobb európai teniszezőjeként tartották számon, 1970-ben Tiriac oldalán nyert Párizsban, egy évvel később az egyes döntőjéig jutott, ahol kikapott a cseh(szlovák) Jan Kodestől. Viszont 1972-ben, miután Wimbledonban öt szettben legyűrte őt a döntőben Stan Smith, a US Opent már heroikus csatában megnyerte Ashe ellen. („Amíg képes vagyok felhergelni magam, addig megy a játék…” –nyilatkozta.) Ebben az évben első profi sportolóként ő írt alá exkluzív szerződést a kelet felé nyitó Adidasszal, majd 1973-ban elsőként neki sikerült szettveszteség nélkül behúznia a Roland Garrost – bárhová lépett, ott sütött a nap.

Abban az évben Wimbledonban keményen szembe ment az ATP-vel, miután a Roland Garros-döntős jugoszláv Niki Pilics ITF-eltiltása (nem lépett pályára hazája Davis-kupa-válogatottjában) miatt a profi szervezet úgy döntött, hogy a játékosok testületileg bojlottálják az angol bajnokságot. A 16 kiemeltből csak hárman ragadtak ütőt, köztük Nastase, aki arra hivatkozott, hogy a román hadsereg katonájaként parancsot kapott a részvételre, párosban az ifjú Jimmy Connorsszal nyert is, egyesben viszont a nyolcaddöntőben kiesett – a sajtó szerint ekkor már belátta, hogy hibázott, és így demonstrált… Valójában aligha erről volt szó, de a szabadszájú román erről később sem volt hajlandó nyilatkozni.

Ha úgy érezte, a székbírónak nemzetközi jellel adta értésére a véleményét

Közben öt éven belül négyszer megnyerte az év végi Mesterek Tornáját, és 1973. augusztus 23-ától (ami, tényleg teljesen véletlenül, a kommunista Románia legnagyobb ünnepe volt…) több mint kilenc hónapon át az ATP világranglistáját is vezette. Apropó, ATP: Nastase az egyike annak a tizenegy teniszezőnek, aki egyesben és párosban összesen több mint 100 ATP-tornát nyert, a román ásznak ez 111-szer sikerült. „Aki a csúcsot akarja meghódítani, nem engedheti meg magának, hogy túl kedves legyen. Gyilkosnak kell lennie” – mondta, és senkinek sem volt kétsége afelől, hogy komolyan gondolja.

Közel a harminchoz lassan elindult lefelé a lejtőn, inkább a balhéival tüntetett, mint a játékával. Az 1977-es wimbledoni tornán némi joggal kiakadt Jeremy Shales mérkőzésvezetőre, aki többször is „Nastasénak” hívta a meccs alatt a hivatalos Mr. Nastase helyett – nem véletlen, hogy 2004-es önéletrajzi könyvének is az a címe, hogy Mr. Nastase.

Guillermo Vilas 46 meccses győzelmi szériáját, 1977-ben Nastase törte meg, de nem elsősorban a pályán: dupla húrozású ütővel állt ki ellene, Vilas emiatt feladta a mérkőzést, az új ütőt viszont jogosulatlan előnyszerzés címén az ATP betiltotta. Az 1979-es US Openen John McEnroe ellen kapott büntetőpontot, ami miatt akkora botrány tört ki a lelátón, hogy a nézők sörösdobozokat és poharakat hajigáltak a pályára – a meccset alig lehetett folytatni, végül McEnroe győzött.

A nyolcvanas években már csak majdhogynem hobbiból teniszezgetett, 1985-ben hivatalosan is visszavonult, majd 1988-ban egy dijoni challengertornán még egyszer ütőt fogott, természetesen kevés sikerrel.

Teniszzseni és sármőr: Nastasénak a pályán és pályán kívül is bejött az élet

Imádták a nézők, holott rendkívül kiegyensúlyozatlan volt, nagyszerű megoldásait érthetetlen összeomlások kísérték, miközben a bulvársajtó a tenyerén hordozta (már fénykorában is Bucharest Buffoon, azaz Bukaresti Pojáca volt a beceneve…), hiszen magánéletének megingásaira, sűrű nőügyeire bátran lehetett építeni. Pam Shriver (Navratilova későbbi állandó párospartnere) azt állította, hogy minden találkozásukkor megkérdezte tőle, szűz-e még.

Ilie Nastase vállaltan és büszkén roma származású. Édesanyja Cainariban (a mai Moldovában) született, szülei pedig Sorocában éltek, mielőtt a Szovjetunió megszállta Besszarábiát és Észak-Bukovinát. Ezt családja különösen megszenvedte, mert egyik nagyapját a szovjetek Szibériába deportálták.

Ötször nősült, ebben eleinte konzekvens volt, jellemzően divatmodelleket vett nőül. Elsőre a belga Dominique Graziát, akitől Nathalie lánya született, harmadiknak a román Amalia Teodosescut (két lány, Alessia és Emma Alexandra), végül Brigitte Sfatot, de 2018-ban tőle is elvált. És köztük kakukktojásként a közepes tehetségű amerikai színésznőt, Alexandra Kinget is, akivel örökbe fogadták Nicholast és Charlotte-ot. Aztán 2019-ben honfitársnőjével, Ioana Simionnal kötött házasságot. Nem tudni, melyikükre gondolt, de az egyik legjobb, neki tulajdonított mondás így hangzik: „Nem tettem feljelentést az eltűnt bankkártyám miatt, mert a tolvaj kevesebbet költ vele, mint a feleségem…”A Maxim magazin 2500 partnerrel a hatodik helyre tette minden idők legnagyobb nőfalóinak listáján, ebből Nastase nagyjából 900-at ismert el, harmadik felesége, Amalia úgy nyilatkozott, hogy büszke arra, mekkora hódító (volt…) a férje.

A nyolcvanas években, visszavonulása után regényírásra adta a fejét, franciául több könyve is megjelent, és eljutott odáig, hogy a Disney őt kérte fel a Rágcsávók (G-Force) című élőszereplős animációs filmben az egyik FBI-ügynök román szinkronhangjának…

Miután a román hadseregben tábornoki ranggal ismerték el nagyszerű életútját, az országos politikába is beleártotta magát: előbb 2012-ben a Konzervatív Párt, majd 2015-ben az UNPR (Országos Szövetség Románia Haladásáért) jelöltjeként került be a szenátusba.

Edzőként vezette Románia Davis-kupa- és Fed-kupa-csapatát is, az előbbi élén 1994-ben eltiltotta az ITF, mert az apartheidet nyögő Dél-Afrikával is lekötött egy meccset. Fed-kupa-kapitányként még vállalhatatlanabbul viselkedett: előbb Serena Williams születendő gyermekének bőrszínére tett ízléstelen megjegyzéseket, majd a belga kapitánynak, Dominique Monaminak tett ajánlatokat a francia–román meccs alatt. Nem bírt a vérével, és ha a felelősségét firtatták, csak annyit vágott oda, hogy „Semmit sem vonok vissza, küldjetek börtönbe, nem érdekel…” Néhány éve a nagy nyilvánosság előtt elkérte brit kolléganője, Anne Keothavong hotelszobaszámát, az erről publikáló újságírót, Eleanor Crookot megfenyegette, erre az ITF nemcsak kizárta a mérkőzés folytatásából, de négy évre el is tiltotta. A büntetés már lejárt, és mert a nyughatatlan Nastase még csak 80 éves, várjuk a folytatást.