Bondár Anna 24 helyet rontott a tenisz-világranglistán

Bondár múlt héten, a romániai jászvásári torna nyolcaddöntőjében maratoni csata után alulmaradt a szlovén Tamara Zidansekkel szemben. A női ranglista top 25 helyezettje között nem történt változás az előző héthez képest, a listát továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti. A magyarok közül legjobbként Udvardy Panna pozícióját megőrizve a 71., Gálfi Dalma 15 helyet rontva a 152.

A férfiak ranglistájának elején sem volt nagy mozgás, a top tízben mindenki megőrizte a helyét. Az élen az olasz Jannik Sinner áll, akit a német Alexander Zverev, valamint a sérült Carlos Alcaraz követ. Utóbbi vasárnap a helyszínen tekintette meg a labdarúgó-világbajnokság New York-i döntőjét, és ünnepelte honfitársai hosszabbításban kiharcolt aranyérmét. A magyarok közül a múlt heti, umagi tornát sérülés miatt lemondó Marozsán Fábián áll a legjobb helyen, pozícióját megtartva az 54., őt Fucsovics Márton (76.) és Piros Zsombor követi (119.), előbbi kettő, utóbbi egy helyet javított előző helyezéséhez képest.