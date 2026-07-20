Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna 24 helyet rontott a tenisz-világranglistán

2026.07.20. 09:16
Bondár Anna rontott a világranglistán (Fotó: Getty Images)
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Bondár Anna 24 helyet rontott, így a 97. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen a top százban ez volt a legnagyobb visszacsúszás.

Bondár múlt héten, a romániai jászvásári torna nyolcaddöntőjében maratoni csata után alulmaradt a szlovén Tamara Zidansekkel szemben. A női ranglista top 25 helyezettje között nem történt változás az előző héthez képest, a listát továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti. A magyarok közül legjobbként Udvardy Panna pozícióját megőrizve a 71., Gálfi Dalma 15 helyet rontva a 152.

A férfiak ranglistájának elején sem volt nagy mozgás, a top tízben mindenki megőrizte a helyét. Az élen az olasz Jannik Sinner áll, akit a német Alexander Zverev, valamint a sérült Carlos Alcaraz követ. Utóbbi vasárnap a helyszínen tekintette meg a labdarúgó-világbajnokság New York-i döntőjét, és ünnepelte honfitársai hosszabbításban kiharcolt aranyérmét. A magyarok közül a múlt heti, umagi tornát sérülés miatt lemondó Marozsán Fábián áll a legjobb helyen, pozícióját megtartva az 54., őt Fucsovics Márton (76.) és Piros Zsombor követi (119.), előbbi kettő, utóbbi egy helyet javított előző helyezéséhez képest.

 

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