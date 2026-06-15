Nemzeti Sportrádió

Bondár és Gálfi javított, Udvardy és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

2026.06.15. 10:14
null
Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
Bondár Anna és Gálfi Dalma javított, Udvardy Panna és Fucsovics Márton rontott előző heti helyezésén a teniszezők világranglistáján, amelyen Marozsán Fábián pozíciója nem változott.

A nőknél a továbbra is a legjobb magyarként jegyzett Udvardy három helyet visszacsúszva jelenleg a 68., míg az egyet előrelépő Bondár honfitársától hat pozícióval elmaradva a 74. helyen áll. Gálfi ezúttal három helyet javított, jelenleg 114.

Az élcsoportban egyetlen változás történt: a Roland Garros-győztes orosz Mirra Andrejeva egyet előrelépve már ötödik, az első helyen továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka áll a kazah Jelena Ribakinát és a lengyel Iga Swiateket megelőzve.

A férfiaknál a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos továbbra is a 61. helyen álló Marozsán, Fucsovics egy pozíciót visszaesve a 76. helyezést foglalja el.

Maradt első az olasz Jannik Sinner, mögötte a spanyol Carlos Alcaraz és a párizsi bajnok német Alexander Zverev következik, s a legjobb tízben csak egy helycsere történt: a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb Novak Djokovicsot megelőzte a hetedik helyre fellépő orosz Danyiil Medvegyev.

Tenisz
19 órája

Bondár Anna nem jutott főtáblára Nottinghamben

A Honvéd sportolója csak az első szettben tudott orosz riválisa fölé kerekedni.

 

tenisz Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Bondár Anna nem jutott főtáblára Nottinghamben

Tenisz
19 órája

Nottinghami tenisztorna: Udvardy Panna nem jutott tovább a selejtező első fordulójából

Tenisz
2026.06.13. 17:39

Bondár Anna továbbjutott a nottinghami selejtező első fordulójából

Tenisz
2026.06.13. 13:52

Karolína Muchová lesz Serena Williams párostársa Berlinben

Tenisz
2026.06.13. 13:29

's-hertogenboschi tenisztorna: Fucsovics nem bírt az első kiemelttel a nyolcaddöntőben

Tenisz
2026.06.11. 17:16

Tenisz: húsz százalékkal nőnek a pénzdíjak Wimbledonban

Tenisz
2026.06.11. 14:30

's-hertogenboschi tenisztorna: Udvardy Panna kiesett

Tenisz
2026.06.11. 14:19

Kétszer szakadt félbe Udvardyék meccse, csütörtökön folytatják

Tenisz
2026.06.10. 20:32
Ezek is érdekelhetik