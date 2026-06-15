Bondár és Gálfi javított, Udvardy és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

A nőknél a továbbra is a legjobb magyarként jegyzett Udvardy három helyet visszacsúszva jelenleg a 68., míg az egyet előrelépő Bondár honfitársától hat pozícióval elmaradva a 74. helyen áll. Gálfi ezúttal három helyet javított, jelenleg 114.

Az élcsoportban egyetlen változás történt: a Roland Garros-győztes orosz Mirra Andrejeva egyet előrelépve már ötödik, az első helyen továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka áll a kazah Jelena Ribakinát és a lengyel Iga Swiateket megelőzve.

A férfiaknál a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos továbbra is a 61. helyen álló Marozsán, Fucsovics egy pozíciót visszaesve a 76. helyezést foglalja el.

Maradt első az olasz Jannik Sinner, mögötte a spanyol Carlos Alcaraz és a párizsi bajnok német Alexander Zverev következik, s a legjobb tízben csak egy helycsere történt: a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb Novak Djokovicsot megelőzte a hetedik helyre fellépő orosz Danyiil Medvegyev.