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Erős magyar triatloncsapat a lengyelországi Eb-n is

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Elblag
2026.07.30. 21:45
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Fotó: Magyar Triatlonszövetség
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triatlon Elblag triatlon Eb
Pénteken triatlonban a sprinttávú, szombaton a mixváltók Európa-bajnokságára kerül sor az észak-lengyelországi Elblagban.

Újra összeáll a nemrég Hamburgban azelőtt sohasem látott sikert elérő, világbajnoki ezüstérmes magyar mixváltó. Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni és Lehmann Csongor ezúttal a Gdansktól nem messze lévő Elblagban az Európa-bajnoki címért száll harcba.

A tavalyi, Melillában megrendezett kontinensviadalról bronzéremmel hazatérő négyesnek a női tagjai maradtak, a két fiatalt, Kovács Gyulát és Kropkó Mártont ezúttal a jelenlegi legjobb és legrutinosabb két triatlonosunk helyettesíti. Mindannyian kitűnő formában vannak, ezt Kropkó Márta az edmontoni vk-ezüstjével, a másik három versenyző a londoni WTCS-szereplésével bizonyította – Lehmann egyenesen bravúros bronzéremmel.

A felnőtt mixváltónk szereplése lehet majd a korona a magyar csapat péntek-szombati szereplésén, ugyanis a többiek az azt megelőző öt futamban is szép eredményeket érhetnek el. A juniorok között a nemrég a korosztályában aquatlon Eb-címet nyerő Kropkó Jázmint, a Tiszaújvárosban junior Ek-győztes Szász Csengét és Szűcs Andrást, illetve a mögötte másodikként végző Holba Zsombort is láthatjuk majd.

Az elit futamban a gyermekáldás után a vb-sorozatba a múlt héten, Londonban visszatérő Kuttor-Bragmayer Zsanett és az ugyanott karriercsúcsot jelentő eredményével (24. hely) hangoló Horváth Karolina is rajthoz áll.

A versenyzők csütörtök délelőtt bejárták a bringapályát, és egyes részeit igencsak kihívásokkal teliként jellemezték. Az 5 kilométeres körben, amelyet négyszer kell majd teljesíteniük, van minden: szűk, helyenként nem a legjobb minőségű macskaköves rész, visszafordító kanyarból öt, ahogyan a villamossínek keresztezésénél is nagyon oda kell majd figyelniük.

Az Elblag folyóba csak a verseny reggelén mehetnek be a sportolók, a partról figyelve a sodrása nem tűnt annyira vészesnek, viszont a víz tisztasága a nem messze lévő gyárépületekből kiindulva kérdéses. Mindenképp pozitívum, hogy a 20 kilométer kerékpározás és az 5 kilométer futás előtt csak 750 métert kell leúszniuk benne.

Fotó: Dömötör Csaba

Az elmúlt három hét álomszerűen alakult, a mixváltóvébén szerzett ezüstérem megalapozta a hangulatom. Utána tudtam, hogy Edmontont sem szeretném elengedni, mert nagyon sokszor voltam már a világkupaérem közelében, de mindig történt valami. Nagy kő esett le a szívemről, hogy ez Kanadában összejött. Ez az elblagi pálya igencsak érdekes, triatlonosoknak nem biztos, hogy ennyi macskakő kellene az útvonalba, mert ha nálunk defekt van, akkor nincs lehetőség bringa- vagy kerékcserére, mint az országúti kerékpársportban. A hamburgi vb megmutatta, hogy erős és tapasztalt csapatunk van, jól működünk együtt, remélhetőleg ez átsegít minket a nehezebb pillanatokon.

VÉLEMÉNY: Kropkó Márta vk-ezüstérmes triatlonversenyző

TRIATLON
SPRINT ÉS MIXVÁLTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ELBLAG
Péntek. 10.00: junior, nők (Fabók Eszter, Geri Alíz, Kropkó Jázmin, Miszlai Míra, Szász Csenge). 12.30: junior, férfiak (Holba Zsombor, Kendeh-Kirchknopf Sebestyén, Szűcs András). 17.00: elit/U23-as verseny, nők (Horváth Karolina, Kuttor-Bragmayer Zsanett; Dobi Lili, Nádas Romina, Pusztai Dóra, Szobácsi Laura). 19.15: elit/U23-as verseny, férfiak (Dobi Gergő; Hóbor Zalán, Soós Gergő). Szombat. 9.00: mixváltó, juniorok (Magyarország). 12.30: mixváltó, elit/U23 (Magyarország)

 

triatlon Elblag triatlon Eb
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