Nagy Ádám már a Vasas ellen pályára léphet a Ferencvárosban – NS-infó
Információink szerint létrejött a megállapodás a Ferencváros és a Spezia, valamint a magyar klub és Nagy Ádám között. Úgy tudjuk, a középpályás pénteken már régi-új csapatával edz, így nem lesz akadálya, hogy a Vasas elleni hétvégi bajnokin Borbély Balázs rendelkezésére álljon.
Nagy Ádám 2015 és 2016 között 26 élvonalbeli bajnokin erősítette a Ferencvárost, kétszer a Vasas ellen is pályára lépett: a zöld-fehérek mindkétszer legyőzték az angyalföldieket a 2015–2016-os idényben.
A középpályás 2016 nyarán légiósnak állt, szerepelt a Bologna, a Bristol City, a Pisa és legutóbb a Spezia színeiben; utóbbi egylet 2026 nyarán búcsúzott az olasz másodosztálytól.
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