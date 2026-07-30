Nagy Ádám már a Vasas ellen pályára léphet a Ferencvárosban – NS-infó

Nagy Ádám 2015 és 2016 között 26 élvonalbeli bajnokin erősítette a Ferencvárost, kétszer a Vasas ellen is pályára lépett: a zöld-fehérek mindkétszer legyőzték az angyalföldieket a 2015–2016-os idényben.

A középpályás 2016 nyarán légiósnak állt, szerepelt a Bologna, a Bristol City, a Pisa és legutóbb a Spezia színeiben; utóbbi egylet 2026 nyarán búcsúzott az olasz másodosztálytól.