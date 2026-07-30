Nemzeti Sportrádió

VÉGE: FTC–Twente 2–2 (össz.: 4–3)

VÉGE: Panathinaikosz–Paks 2–2 (össz.: 4–3)

Nagy Ádám már a Vasas ellen pályára léphet a Ferencvárosban – NS-infó

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.30. 21:13
null
Nagy Ádám (balra) korábban kétszer is pályára lépett bajnokin a Vasas ellen, a hétvégén is az angyalföldiek ellen térhet vissza a Ferencvárosba (Fotó: Földi Imre)
Címkék
NB I Nagy Ádám Ferencváros
Információink szerint létrejött a megállapodás a Ferencváros és a Spezia, valamint a magyar klub és Nagy Ádám között. Úgy tudjuk, a középpályás pénteken már régi-új csapatával edz, így nem lesz akadálya, hogy a Vasas elleni hétvégi bajnokin Borbély Balázs rendelkezésére álljon.

 

Nagy Ádám 2015 és 2016 között 26 élvonalbeli bajnokin erősítette a Ferencvárost, kétszer a Vasas ellen is pályára lépett: a zöld-fehérek mindkétszer legyőzték az angyalföldieket a 2015–2016-os idényben.

A középpályás 2016 nyarán légiósnak állt, szerepelt a Bologna, a Bristol City, a Pisa és legutóbb a Spezia színeiben; utóbbi egylet 2026 nyarán búcsúzott az olasz másodosztálytól.

Európa-liga
2 órája

Kétgólos előny, de emberhátrány: FTC–Twente El-visszavágó

Tizenegyesből hazai pályán is előnybe került a Ferencváros, de a piros lap még veszélybe sodorhatja a továbbjutást...

 

NB I Nagy Ádám Ferencváros
Legfrissebb hírek

Ezek az együttesek várnak a magyar csapatokra a nemzetközi porondon – minden egy helyen a folytatásról

Európa-liga
28 perce

A hajrában ráijesztett a Twente az emberhátrányban játszó Ferencvárosra, de megvan a bravúrtovábbjutás!

Európa-liga
44 perce

Videó: az FTC és a Paks is négygólos döntetlent játszott, de utóbbinak ez nem ért továbbjutást

Európa-liga
1 órája

Az MLSZ a klubok együttműködését kéri a hőség miatt

Labdarúgó NB I
5 órája

A Sport TV adja a Ferencváros Real Madrid elleni felkészülési mérkőzését

Labdarúgó NB I
5 órája

Szoboszlai a sportolóknál, az FTC és az MLSZ a sportszervezeteknél vezet a közösségi oldalakon

Magyar válogatott
8 órája

„A paksi vereség megmutatta, hol kezdődik igazán Borbély Balázs munkája”

Labdarúgó NB I
9 órája

Az új Fradiban össze kell gyúrni a rutint és a fiatalságot

Kézilabda
9 órája