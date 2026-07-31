Bognár: Szerettem volna, hogy esetleg tudjunk egy harmadik gólt lőni az utolsó 15–20 percben

„Úgy gondolom, tisztes helytállást tanúsítottunk, mindkét találkozón megizzasztottuk a görög csapatot. Azt éreztem, egyre idegesebbek lettek, ahogy közeledett volna a hosszabbítás. Sajnos a végén gólt kaptunk, így döntetlen után estünk ki, de felemelt fejjel. A végén be tudtak nyomni bennünket, így tudtak egalizálni. Élmény volt egy ekkora klub ellen játszani, nagy lehetőséget adtunk ki a kezünkből, amire később is fájó lehet majd visszatekinteni” - idézi a Paks honlapja Szabó János csapatkapitányt.

„Gratulálok a Panathinaikosznak a továbbjutáshoz, megérdemelt volt. A két meccs alapján azért kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk. De a saját csapatunkat is dicséret illeti, mert nagyon keményen helyt álltunk, jó meccset játszottunk. Sok sikert a hazaiaknak” – nyilatkozta a mérkőzést követően Bognár György.

A Paks vezetőedzője így folytatta: „2–1-es vezetésnél azért hoztam be két csatárt, mert szerettem volna, hogy esetleg tudjunk egy harmadik gólt lőni az utolsó 15–20 percben, mert ha hosszabbításra került volna sor, akkor azt éreztem, hogy nagyobb különbség lett volna a két csapat között. A hazai játékosok labdabiztosabbak voltak a középpályán. Mi nagyon sok labdát szereztünk, amit vissza is adtunk az ellenfélnek. Nem tudtunk annyit kezdeményezni és játékban főléjük nőni.”

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Panathinaikosz (görög)–Paksi FC 2–2 (1–1)

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„Könnyű elemeken kell javítanunk, biztos, hogy meg is tesszük”

Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője

– Elfogadhatónak értékeli a játékot a visszavágón?

– Az első félidőben nem értük el a megfelelő szintet, egyáltalán nem azt hoztuk, amire szükség van ilyenkor. A második játékrész jobb, harapósabb, intenzívebb futballt hozott. Tudtuk, hogy javulnunk kell az átmenetekben, de megint elkövettünk nagy hibákat a középpályán, amelyeket eddig is láttunk, azonnal helyzetei voltak az ellenfélnek. A labdás játékban is megmutatkoztak a hiányosságok, de a fejlődés folyamatban van. Nem választanám szét a meccs első kétharmadát és a fiatalokkal lejátszott hajrát, mert ez egy csapat. Le kell ülnöm, át kell gondolnom ezt a találkozót. Tény, hogy rosszul sikerült az első félidő, a másodikban viszont kiharcoltunk két büntetőt. A következő fordulóra, no meg a hétvégi bajnokira javulnunk kell. Vitális Milán és Nfansu Njie lecserélése technikai döntés volt, a helyettük beszálló fiatalok lökést adtak a csapatnak.

– Rendkívül csendesen, borús tekintettel vonultak az öltözőbe a játékosok. Milyen a hangulat?

– Rendkívül őszinte közeg a miénk. Tudják, hogy jobbnak kellene lenniük, nem taktikai, technikai probléma van, hanem hozzáállásbeli. Meg kell nyerni a párharcokat, agresszíven kell letámadni. Könnyű elemeken kell javítanunk, s biztos, hogy meg is tesszük. A kérdés, hogy mennyire gyorsan.

– A labdarúgók erőnlétével elégedett?

– Javulni kell ebben az aspektusban is, háromnaponta játszunk, én és a stábom pedig három héttel a felkészülés után érkeztünk. Ez nem kifogás, mert nem rossz állapotban kaptam meg a csapatot, de kevés időnk volt felkészíteni az együttest a játékra. Mindenki hosszú idényből érkezett, talán mentálisan is túlterheltek, mi igyekszünk az edzéseken is frissítő gyakorlatokkal oldani a helyzetet. A Ferencváros elleni bajnoki meccs elmarad, a két Kl-meccs között dolgozhatunk ezen. Kevés lehetőségünk van rotálni a csapatot, rendhagyó módon nyolc húsz év körüli labdarúgóval fejeztük be a meccset. Megkérdezem az elemzőinket, hány ilyen együttes van még Európában, ráadásul a továbbjutás is összejött.

A Víkingur Reykjavíkhoz hasonlóan az Atert Bissen sem tartott sajtótájékoztatót Győrben.

Nagyon boldog voltam, hogy végre lehetőséget kaptam, sokat vártam erre, ráadásul büntetőt harcoltam ki. Sajnálom az eredményt. Nem ehhez a tempóhoz vagyok hozzászokva, de a csapattól nyilvánvalóan több kell ennél. Selyem Bálint, az ETO FC középpályása

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

ETO FC–ATERT BISSEN (luxemburgi) 1–1 (0–1)

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Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője

Kiegyenlített mérkőzésre számítottam, az is lett. Felkészültünk a hazai támadásokra, játékosaink helytálltak, a cserék jól szálltak be, ez pedig továbbjutást ért.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

PJUNIK JEREVÁN (örmény)–DEBRECENI VSC 0–0

A mérkőzés élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!