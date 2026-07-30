Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: vb-bronzért játszik az U16-os leányválogatott

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2026.07.30. 21:37
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Az U16-os leány vízilabda-válogatott hat góllal kikapott a görögöktől a Zágrábban zajló világbajnokság elődöntőjében.

A magyar U16-os leány vízilabda-válogatott csütörtök este

14–8-ra kikapott Görögország fiataljaitól

a korosztály Zágrábban zajló világbajnokságának elődöntőjében, így pénteken a bronzéremért játszik. Petrovics Mátyás együttesének ellenfele a dobogóért a másik elődöntőben a spanyoloktól 17–5-ös vereséget szenvedő holland csapat lesz.

U16-OS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Elődöntő
Magyarország–Görögország 8–14 (3–4, 1–3, 2–3, 2–4)

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

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