Kézilabda: kikapott Izlandtól a magyar válogatott az U18-as Eb-n

Svájc elleni három gólos sikerrel kezdett a szerbiai U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokságon szerdán a magyar ifjúsági válogatott, amely csütörtök este a tavaly EYOF-ot nyerő Izland együttesével találkozott a csoportkör második fordulójában. 5–5-nél mutatott utoljára döntetlent az eredményjelző, 12–14 után pedig az északiak 5–0-ás futással húztak el. A félidőben 20–13-ra vezettek, amit a második játékrészben tovább növeltek, a vége pedig 41–28 lett az izlandiaknak.

A magyar csapat az utolsó csoportmeccsén a nullapontos Montenegróval vív fontos összecsapást, szombaton 19:30-as kezdéssel.

U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Szerbia

Csoportkör, második forduló



Magyarország–Izland 28–41 (13–20)

Magyarország: Ambrus Bence 7, Juhász-Tóth Zalán 7, Iváncsik Máté 4, Furka Máté 3, Tolnai Gellért 3, Ágoston András 1, Forgács Márkó 1, Münnich Gergő 1, Tóth Barnabás 1, Harnóczi Attila, Kőrösi Botond, Rácz-Kovács Keve, Varga Levente, Bai Richárd (kapus), Magyar Bence (kapus), Szentner András (kapus)







A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Július 29., szerda, 19:30 Magyarország–Svájc 33–30 (16–14)

Július 30., csütörtök, 19:30 Magyarország–Izland 28–41 (13–20)

Augusztus 1., szombat, 19:30 Magyarország–Montenegró



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)

Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)

Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)

Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)

Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)



Szövetségi edző: Gulyás István

Edző: Ocsovai Zsolt

Erőnléti edző: Németh Tamás

(Kiemelt kép forrása: Héraklész Program)