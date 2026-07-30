Borbély Balázs: Meleg volt a vége, de behúztuk!

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője az M4 Sportnak

„A kiállításig nagyon jól játszottunk. Szervezetten, agresszívan, kellő önbizalommal, majd gólt is szereztünk, szóval jól működött, amit elterveztük. Igazából az első kapott gólig is mi irányítottuk a játékot, hiába tíz emberrel futballoztunk. A hajrára elfáradtunk, ám ezen nem is lehet csodálkozni. Meleg volt a vége, de behúztuk, és mi jutottunk tovább, ennek pedig nagyon örülök. A tervünk a kiállításig jól működött, a piros lap után labdabirtoklásban a hollandok voltak jobbak, de nem voltak komoly helyzeteik. Jól védekeztünk, kellően veszélyesek tudtunk maradni Lennyvel elöl. Nyilván a végére elfáradtunk, azonban volt még meccslabdánk is, sajnos Zachariassen nem tudta kihasználni a helyzetet. Ennek ellenére továbbjutottunk, most két-három órán ezt kiélvezzük, de péntektől maximálisan a Vasas elleni mérkőzésre koncentrálunk.”

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa az M4 Sportnak

„Az egész párharcra ötös osztályzatot érdemel a csapat, mert nagyon erős ellenfelet sikerült kiütni. Nagy erőket kellett mozgósítanunk, mivel egy órán át emberhátrányban játszottunk, ami nem könnyű feladat, mindenkitől száz százalékra volt szükség. Az első mérkőzés tapasztalatait igyekeztünk átültetni a játékunkba. Amíg erővel bírtuk, remekül játszottunk, kontrolláltuk a találkozót, jól védekeztünk, és kevés helyzetet engedtünk a Twentének. A mérkőzés vége felé rendszert váltottunk, és akkor a széleken a rásegítések már nem voltak meg, mert öt védővel játszottunk, a középpályára pedig nem jutott elég ember. Folyamatosan érkeztek a beadások, majd hátul hibáztunk, a hollandok pedig kihasználták a magasságukat. Még a két fejes gól után volt egy óriási lehetőségük, de ha nem is könnyen, kihúztuk a hátralévő perceket – óriási eredményt értünk el!”

Toon Raemaekers, a Ferencváros védője és tizenegyesgóljának szerzője az M4 Sportnak

„A gólunk után Philippe (Rommens) balszerencsés volt azzal a piros lappal – nem tudtam még visszanézni az esetet, de biztosan nem volt szándékos. A kiállításig mi irányítottuk a játékot, majd emberhátrányban többet kellett a védekezésre koncentrálnunk, de Lenny (Joseph) mesteri gólt szerzett. A végén már három csatárral támadtak, és tudtuk, hogy jönni fognak a beadások, mégis kaptunk két gólt, ezt nem lett volna szabad. Mindenesetre nagyszerű eredményt értünk el, a legfontosabb, hogy mi jutottunk a következő fordulóba. Az első tizenegyesemet rúgtam meccs közben profi karrierem során, el is felejtettem, hogy nekem kell elvégeznem, a többiek szóltak rám, menjek már, mert elérkezett az én időm.”

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TWENTE (holland) 2–2 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 17 200 néző. Vezette: Kopijevszki (ukrán)

FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu (Levi, 88.) – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, O'Dowda (Yusuf, 74.) – Joseph (Zohoré, 78.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann, a szünetben) – Zerruki, Van den Belt (Taha, 63.) – D. Rots (Pjaca, 73.), Hlynsson (Lammers, a szünetben), Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 73.) – Weghorst. Vezetőedző: John van den Brom

Gólszerző: Raemaekers (22. – 11-esből), Joseph (50.), ill. Weghorst (82.), Vennegoor of Hesselink (86.)

Kiállítva: Rommens (36.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 4–3-as összesítéssel