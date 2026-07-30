Az RSM tökéletes hajrával megnyerte az 58. Kékszalagot

A vártnél jobb kezdet jellemezte az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat, amely csütörtök reggel 9-kor rajtolt el Balatonfüredről. Az idei indulás persze nem volt összehasonlítható a tavalyival, amikor az erős szélben a katamaránok kilőttek, és mire az ember felnézett a sajtóhajón a reggeli szendvicséből, már a kenesei bójánál jártak. Erről most szó sem volt, de jobb volt a szél a vártnál, így volt mibe kapaszkodnia a 458 induló hajónak.

Az esélyesek folyamatosan váltogatták a vezető pozíciót, legtöbbet a Vándor Róbert vezette RSM és a Litkey Farkas kormányozta Process Solutions állt az élen, amely új vitorláival nagyon optimistán vágott neki az idei versenynek. De az üldözők is nagyon közel maradtak, és hamar kialakult az élmezőny, amelybe a már említett egységeken kívül a Team Kaáli, és a címvédő Fifty-Fifty, a Team Suzuki, a Forestay és a Ribstory tartozott.

Az elején volt egy büntetés is, a Principessa három másodperccel a rajtot jelző dudaszó előtt indult, így 45 perces időbüntetést kapott, ami fájó lehetett annak fényében, hogy a Fehér Szalagon eltört az árbóca, és a legénység óriási munkával építette újjá a hajót a Kékszalagra – de megérte, mert a libera a legjobb tempót diktálta az egytestűek között.

Az élen Siófok és a Tihanyi-szoros között kezdett élesedni a küzdelem, Litkey csapata felhúzta a vadonatúj gennakert, amellyel elkezdte ledolgozni a hátrányát, és a Tihanyi-szoros előtt utol is érte az RSM-et. A nyugati medencébe érve egy ideig a címvédő Fifty-Fifty állt az élre, de a Process Solutions szorosan üldözte, és ezt követően lett igazi taktikai csata a Kékszalagból.

A szél fokozatosan gyengült, és a keszthelyi bója után, visszafelé hajózva Litkey Farkasék álltak az élen, miután a tó közepén maradva visszahozták az elvesztegetett perceket, de csak másfél kilométer volt az előnyük a Fifty-Fiftyvel szemben. A balatongyöröki szélcsendes zónában az élmezőny szinte teljesen megállt, érdekes volt nézni az egyébként óriási sebességre képes katamaránokat, amelyek ha megállnak, szinte lehetetlenné válik a manőverezésük, így a látványuk olyan volt, mint a boxutcában álló Formula–1-es versenyautóké.

A taktikai csata ekkor már leginkább a türelemről szólt, az élen a 13-szoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas vezette Process Solutions állt, mögötte az RSM és a Fifty-Fifty küzdött minden egyes méterért a déli part közelében, így újra szorossá vált a küzdelem a dobogóért. A sebességkülönbség pillanatról pillanatra változott a hajók között, sokszor mindössze 2-3 csomóval tudtak haladni, és a navigáció az alacsony víz­állás miatt nagy odafigyelést igényelt.

A tihanyi csőből elsőként a Vándor Róbert kormányozta RSM jött ki, amely növelni tudta előnyét, így 2020 és 2021 után, története során harmadszor nyerte meg a Kékszalagot. Több mint 13 órányi vitorlázás és hatalmas taktikai csata után ért be a balatonfüredi célba, s törte meg a legutóbbi négy alkalommal győztes Fifty-Fifty uralmát.

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