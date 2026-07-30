Nemzeti Sportrádió

Várkonyi Bencéék gólt nem kaptak, de tizenegyesekkel kiestek az Európa-ligából

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.30. 23:02
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Várkonyi Bence (jobbra) és csapata az Kl-ben folytathatja a szereplését (Fotó: Qarabag FK/Facebook)
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Európa-liga-selejtező Várkonyi Bence Qarabag El-selejtező
A labdarúgó Európa-ligából kiesett a Várkonyi Bencét is foglalkoztató Qarabag, miután a visszavágón is 0–0-t játszott, majd tizenegyesekkel alulmaradt a CSZKA Szófiával szemben. Csoboth Kevin szintén a Konferencialigában folytathatja majd, mivel a St. Gallen a második meccsen nagy pofonba szaladt bele a Benfica otthonában.

A Qarabag a két 0–0 után 5–4-re elveszítette a tizenegyespárbajt, így a bolgárok mentek tovább az El-ben. Várkonyi Bence (aki végigjátszotta a 120 percet Szófiában) és csapata a Konferencialigában folytathatja a szereplését, az ellenfele a Dinamo Kijev lesz a 3. selejtezőkörben.

Csoboth Kevin nélkül lépett pályára a St. Gallen Lisszabonban, miután az első meccset megnyerte 2–1-re. A svájci csapat korán hátrányba került, majd a szünet után már kiesésre állt, a kiállítás pedig megpecsételte a sorsát. A Benfica végül 5–0-ra nyerte meg a visszavágót, Vangelisz Pavlidisz négy gólt szerzett. A St. Gallenre a Kl-ben a Sheriff Tiraspol vár.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 1–0
Továbbjutott: a Maccabi, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel
Hradec Králové (cseh)–Tromsö (norvég) 3–1
Továbbjutott: a Hradec Králové, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel
FC Midtjylland (dán)–Besiktas (török) 0–2
Továbbjutott: a Besiktas, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel
Pafosz (ciprusi)–Hajduk Split (horvát) 4–0 – h. u.
Továbbjutott: a Pafosz, 4–2-es összesítéssel
PAOK (görög)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0
Továbbjutott: a PAOK, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel
CSZKA Szófia (bolgár)–Qarabag (azeri) 0–0 – 11-esekkel 5–4
Továbbjutott: a CSZKA Szófia, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel
Anderlecht (belga)–Hammarby (svéd) 3–1
Továbbjutott: az Anderlecht, 4–2-es összesítéssel
Benfica (portugál)–St. Gallen (svájci) 5–0
Továbbjutott: a Benfica, 6–2-es összesítéssel
Ferencváros–Twente (holland) 2–2
Továbbjutott: az FTC, 4–3-as összesítéssel

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
NEM BAJNOKI ÁG
FERENCVÁROS–Górnik Zabrze (lengyel)
Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török)
Jagiellonia Byliastok (lengyel)–Rangers (skót)
PAOK (görög)–Anderlecht (belga)
Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák)
Benfica (portugál)–Hearts (skót)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár)
BAJNOKI ÁG*
Larne (északír)–Iberia (grúz)
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi)
KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román)
Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)
Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri)
Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
 *BL-ből kieső csapatok párharcai

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Európa-liga-selejtező Várkonyi Bence Qarabag El-selejtező
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