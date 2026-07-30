Várkonyi Bencéék gólt nem kaptak, de tizenegyesekkel kiestek az Európa-ligából

A Qarabag a két 0–0 után 5–4-re elveszítette a tizenegyespárbajt, így a bolgárok mentek tovább az El-ben. Várkonyi Bence (aki végigjátszotta a 120 percet Szófiában) és csapata a Konferencialigában folytathatja a szereplését, az ellenfele a Dinamo Kijev lesz a 3. selejtezőkörben.

Csoboth Kevin nélkül lépett pályára a St. Gallen Lisszabonban, miután az első meccset megnyerte 2–1-re. A svájci csapat korán hátrányba került, majd a szünet után már kiesésre állt, a kiállítás pedig megpecsételte a sorsát. A Benfica végül 5–0-ra nyerte meg a visszavágót, Vangelisz Pavlidisz négy gólt szerzett. A St. Gallenre a Kl-ben a Sheriff Tiraspol vár.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 1–0

Továbbjutott: a Maccabi, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel

Hradec Králové (cseh)–Tromsö (norvég) 3–1

Továbbjutott: a Hradec Králové, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel

FC Midtjylland (dán)–Besiktas (török) 0–2

Továbbjutott: a Besiktas, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel

Pafosz (ciprusi)–Hajduk Split (horvát) 4–0 – h. u.

Továbbjutott: a Pafosz, 4–2-es összesítéssel

PAOK (görög)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0

Továbbjutott: a PAOK, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel

CSZKA Szófia (bolgár)–Qarabag (azeri) 0–0 – 11-esekkel 5–4

Továbbjutott: a CSZKA Szófia, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel

Anderlecht (belga)–Hammarby (svéd) 3–1

Továbbjutott: az Anderlecht, 4–2-es összesítéssel

Benfica (portugál)–St. Gallen (svájci) 5–0

Továbbjutott: a Benfica, 6–2-es összesítéssel

Ferencváros–Twente (holland) 2–2

Továbbjutott: az FTC, 4–3-as összesítéssel

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

NEM BAJNOKI ÁG

FERENCVÁROS–Górnik Zabrze (lengyel)

Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török)

Jagiellonia Byliastok (lengyel)–Rangers (skót)

PAOK (görög)–Anderlecht (belga)

Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák)

Benfica (portugál)–Hearts (skót)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár)

BAJNOKI ÁG*

Larne (északír)–Iberia (grúz)

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi)

KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román)

Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)

Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri)

Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

*BL-ből kieső csapatok párharcai