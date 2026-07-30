Pénteki sportműsor: PAFC–Kisvárda az NB I-ben
JÚLIUS 31., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
2. FORDULÓ
20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
1.30: Sunderland (angol)–Leeds United (angol) (Tv: Match4)
18.00: Juventus (olasz)–Nice (francia)
20.45: Birmingham City (angol)–Barcelona (spanyol)
SKÓT BAJNOKSÁG
21.00: Dundee United–Rangers (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20.00: nemzetközösségi játékok, 5. nap, Glasgow (Tv: Eurosport1)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: Chicago Cubs–New York Yankees (Tv: Sport2)
EVEZÉS
Európa-bajnokság, Varese
Magyar érdekeltségű előfutamok
9.46: Gadányi Zoltána (női egypár)
10.02: Pétervári-Molnár Bendegúz (férfi egypár)
14.33: Tamás Bence (férfi könnyűsúlyú egypár)
GOLF
21.00: PGA Tour, Rocket Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Szlalom országos bajnokság, Szeged
8.30: döntők
KERÉKPÁR
15.45: dán körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 164, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
STRANDRÖPLABDA
Országos bajnokság, 2. forduló, Tata
13.30: selejtező
SZNÚKER
13.30: Sanghaj Masters, elődöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP és WTA 500-as torna, Washington
18.00: egyes, negyeddöntő; páros, férfiak, negyeddöntő, nők, elődöntő
ATP 250-es torna, Los Cabos
4.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Memphis
17.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
TRIATLON
Sprint Európa-bajnokság, Elblag
17.00: női verseny (Horváth Karolina Helga, Kuttor-Bragmayer Zsanett)
19.15: férfi verseny (Dobi Gergő)
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
14.30: műugrás, csapatverseny (Tv: M4 Sport)
18.00: szinkronúszás, páros technikai és férfi egyéni technikai DÖNTŐ
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Budapest ismét fallabda Eb-t rendez. Vendégünk Kékesi Zsuzsanna és Mannheim Balázs
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Holnap lesz 50 éve, hogy véget ért a montreali olimpia
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Bácskai Sára Luca rövid pályás gyorskorcsolyázó, magyar bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül, birkózómagazin
14.35: Hárompontos Péter Ágostnnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Priskin Tamással és Dombi Tiborral beszélgetünk a magyar kupacsapatok szerepléséről
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Gyenge Balázs, Virányi Zsolt
17.00: Így élték meg a főszereplők a nemzetközi kupaselejtezős mérkőzéseket
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Vendég: Dósa Dániel, immár kétszeres világbajnoki bronzérmes tőrvívó
19.00: A 41 éves LeBron James a Philadelphia 76ers-ben folytatja pályafutását
19.40: A labdarúgó NB I 2. fordulójának felvezetése Bene Ferenccel
20.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László és Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
22.00: Karfiolfül, birkózómagazin – ismétlés
22.30: Sportvilág Keszi Dórával