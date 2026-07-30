Pénteki sportműsor: PAFC–Kisvárda az NB I-ben

JÚLIUS 31., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

2. FORDULÓ

20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1.30: Sunderland (angol)–Leeds United (angol) (Tv: Match4)

18.00: Juventus (olasz)–Nice (francia)

20.45: Birmingham City (angol)–Barcelona (spanyol)

SKÓT BAJNOKSÁG

21.00: Dundee United–Rangers (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20.00: nemzetközösségi játékok, 5. nap, Glasgow (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: Chicago Cubs–New York Yankees (Tv: Sport2)

EVEZÉS

Európa-bajnokság, Varese

Magyar érdekeltségű előfutamok

9.46: Gadányi Zoltána (női egypár)

10.02: Pétervári-Molnár Bendegúz (férfi egypár)

14.33: Tamás Bence (férfi könnyűsúlyú egypár)

GOLF

21.00: PGA Tour, Rocket Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Szlalom országos bajnokság, Szeged

8.30: döntők

KERÉKPÁR

15.45: dán körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 164, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

STRANDRÖPLABDA

Országos bajnokság, 2. forduló, Tata

13.30: selejtező

SZNÚKER

13.30: Sanghaj Masters, elődöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP és WTA 500-as torna, Washington

18.00: egyes, negyeddöntő; páros, férfiak, negyeddöntő, nők, elődöntő

ATP 250-es torna, Los Cabos

4.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Memphis

17.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

TRIATLON

Sprint Európa-bajnokság, Elblag

17.00: női verseny (Horváth Karolina Helga, Kuttor-Bragmayer Zsanett)

19.15: férfi verseny (Dobi Gergő)

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

14.30: műugrás, csapatverseny (Tv: M4 Sport)

18.00: szinkronúszás, páros technikai és férfi egyéni technikai DÖNTŐ

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Budapest ismét fallabda Eb-t rendez. Vendégünk Kékesi Zsuzsanna és Mannheim Balázs

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Holnap lesz 50 éve, hogy véget ért a montreali olimpia

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Bácskai Sára Luca rövid pályás gyorskorcsolyázó, magyar bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül, birkózómagazin

14.35: Hárompontos Péter Ágostnnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Priskin Tamással és Dombi Tiborral beszélgetünk a magyar kupacsapatok szerepléséről

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Gyenge Balázs, Virányi Zsolt

17.00: Így élték meg a főszereplők a nemzetközi kupaselejtezős mérkőzéseket

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Vendég: Dósa Dániel, immár kétszeres világbajnoki bronzérmes tőrvívó

19.00: A 41 éves LeBron James a Philadelphia 76ers-ben folytatja pályafutását

19.40: A labdarúgó NB I 2. fordulójának felvezetése Bene Ferenccel

20.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László és Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

22.00: Karfiolfül, birkózómagazin – ismétlés

22.30: Sportvilág Keszi Dórával