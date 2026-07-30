Kettős győzelemmel ment tovább a DAC, és az FTC ellen búcsúzó Twentével játszik

A török bajnokság ötödik helyén végző Istanbul Baseksehir hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az Inter Turkuval. A finn bajnokság második helyén álló együttes a visszavágót viszont 2–0-ra megnyerte, ráadásul az isztambuli csapat csak egyszer találta el a kaput. A Turku így továbbjutott, és az andorrai Atletic d'Escaldes ellen kettős győzelemmel továbbmenő lichtensteini Vaduzzal találkozik.

Nagy izgalmak után továbbjutott a másik finn csapat, az Ilves is, amely 90 perc alatt ledolgozta hátrányát az izlandi Stjarnan ellen. A hosszabbításban mindkét csapat betalált, a tizenegyesek után az Ilves örülhetett. Tizenegyesekkel ment tovább a kazah Tobol is, míg a Göteborg hosszabbítás után harcolta ki a továbbjutást a Levadia ellen.

A dán Nordsjaelland hat, míg a litván Zalgiris hét gólt szerezve jutott be a harmadik fordulóba.

A hazai egygólos győzelem után a DAC Boszniában is legyőzte a Velez Mostart (3–0), és bejutott a Konferencialiga 3. fordulójába. A Zenicában sorra kerülő meccsen a vendégek főleg a biztonságra törekedtek, de kihasználtak mindent lehetőséget a gyors ellenakcióra. A 9. percben Ammar Ramadan lövését még kiütötte Faris Ribics kapus, de a félidő derekán a szír játékos már túljárt a hazai portás eszén: Uros Kabics beadása után nehéz szögből talált a kapuba. Ugyan a hazaiak igyekeztek lefaragni a hátrányból, de nem sok vizet zavartak. Sőt a 38. percben szép akció végén Simen Juklerod lapos beadásából Ammar Ramadan tizenkét méterről a kapuba vágta a labdát – mintegy 50 sárga-kék fanatikus nagy örömére. A szünet után a Velez nem tudott kellő nyomást kifejteni a vendégekre, akik gond nélkül behúzták a meccset. Sőt a ráadásban Abdoulaye Gueye megszerezte a vendégek harmadik gólját is. A vendégeknél Tuboly Máté nem volt nevezve a meccsre. A DAC a Ferencváros–Twente párharc vesztesével találkozik a jövő héten. D. T.

Szűcs Kornél végig a pályán volt, a Vojvodina viszont idegenben is 4–1-re kikapott az Ajaxtól, így 8–2-es összesítéssel búcsúzott. Molnár Ádin kezdőként 58 percet kapott, ő szerezte csapata harmadik gólját a négyből. A Raków 7–1-es összesítéssel múlta felül a máltai Vallettát.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

FŐÁG

Tobol (kazah)–Panevezys (litván) 1–1 – 11-esekkel 3–2

Továbbjutott: a Tobol, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Atletic d'Escaldes (andorrai)–Vaduz (liechtensteini) 0–2

Továbbjutott: a Vaduz, 6–0-s összesítéssel

Inter Turku (finn)–Istanbul Basaksehir (török) 2–0

Továbbjutott: az Inter Turku, 3–1-es összesítéssel

Nomme Kalju (észt)–Shelbourne (ír) 2–1

Továbbjutott: a Shelbourne, 6–4-es összesítéssel

Zira (azeri)–Paide Linnameeskond (észt) 1–1

Továbbjutott: a Paide Linnameeskond, 2–1-es összesítéssel

Ilves (finn)–Stjarnan (izlandi) 2–1 – 11-esekkel 5–4

Továbbjutott: az Ilves, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Noa (örmény)–Zimbru (moldovai) 2–1

Továbbjutott: a Noa, 3–2-es összesítéssel

Auda (litván)–FCSB (román) 4–1

Továbbjutott: az Auda, 7–3-as összesítéssel

Jablonec (cseh)–Varazdin (horvát) 2–0

Továbbjutott: a Jablonec, 4–3-as összesítéssel

Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC 0–0

Továbbjutott: a DVSC, 1–0-s összesítéssel

FCI Levadia Tallinn (észt)–IFK Göteborg (svéd) 1–3 – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Göteborg, 3–2-es összesítéssel

Velez Mostar (boszniai)–DAC 1904 (szlovákiai) 0–3

Továbbjutott: a DAC, 4–0-s összesítéssel

Dinamo Minszk (fehérorosz)–Neftci (azeri) 0–1

Továbbjutott: a Dinamo Minszk, 4–3-as összesítéssel

Zalgiris Vilnius (litván)–Dinamo Tbiliszi (grúz) 7–2

Továbbjutott: a Vilnius, 7–5-ös összesítéssel

Nordsjaelland (dán)–GAIS (svéd) 6–0

Továbbjutott: a Nordsjaelland, 6–1-es összesítéssel

Brann (norvég)–Universitatea Cluj (romániai) 3–1

Továbbjutott: a Brann, 5–3-as összesítéssel

HB Tórshavn (feröeri)–Motherwell (skót) 0–3

Továbbjutott: a Motherwell, 5–0-s összesítéssel

Beitar (izraeli)–AEK Larnaca (ciprusi) 2–3 – tizenegyesekkel 4–3

Továbbjutott: a Beitar, 5–5-ös összesítéssel, tizenegyesekkel

Valletta FC (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–4

Továbbjutott: a Raków, 7–1-es összesítéssel

Derry City (ír)–Rijeka (horvát) 0–1

Továbbjutott: a Borac, 2–0-s összesítéssel

Vestri (izlandi)–RFS (lett) 1–1

Továbbjutott: a RFS, 5–2-es összesítéssel

Ajax (holland)–Vojvodina (szerb) 4–1

Továbbjutott: az Ajax, 8–2-es összesítéssel

Ludogorec (bolgár)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 2–2

Továbbjutott: a Hapoel Tel-Aviv, 4–2-es összesítéssel

Skëndija (északmacedón)–NK Bravo (szlovén) 3–1

Továbbjutott: a Skëndija, 4–3-as összesítéssel

FC Sion (svájci)–BATE Boriszov (fehérorosz) 4–0

Továbbjutott: a Sion, 5–1-es összesítéssel

UNA Strassen (luxemburgi)–Partizan (szerb) 0–1

Továbbjutott: a Partizan, 5–0-s összesítéssel

Panathinaikosz (görög)–Paksi FC 2–2

Továbbjutott: a Panathinaikosz, 4–3-as összesítéssel

GKS Katowice (lengyel)–Zilina (szlovák) 3–1

Továbbjutott: a Katowice, 4–3-as összesítéssel

20.30: Gent (belga)–LNZ Cserkaszi (ukrán)

CFR Cluj (romániai)–Alaskert (örmény) 3–0

Továbbjutott: a Cluj, 4–1-es összesítéssel

Austria Wien (osztrák)–Liepaja (lett) 3–1

Továbbjutott: az Austria Wien, 5–1-es összesítéssel

Zrinjski Mostar (boszniai)–Valur (izlandi) 2–2

Továbbjutott: a Valur, 3–2-es összesítéssel

FC Ballkani (koszovói)–Bohemians (ír) 3–2 – tizenegyesekkel 4–5

Továbbjutott: a Bohemians, 5–5-ös összesítéssel, tizenegyesekkel

Továbbjutott: a HJK, 8–0-s összesítéssel

Coleraine (északír)–HJK (finn) 0–3

Továbbjutott: a HJK, 8–0-s összesítéssel

20.45: Koper (szlovén)–NSÍ Runavík (feröeri)

21.00: Braga (portugál)–Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)

21.00: Hibernian (skót)–Malisheva (koszovói)

21.00: Dinamo City (albán)–Aluminij (szlovén)

BAJNOKI ÁG

ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) 1–1

Továbbjutott: az ETO FC, 7–3-as összesítéssel

Petrocub (moldovai)–Borac Banja Luka (boszniai) 3–3

Továbbjutott: a Borac, 6–3-as összesítéssel

The New Saints (walesi)–Flora Tallinn (észt) 1–0 – tizenegyesekkel 2–4

Továbbjutott: a Flora, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Szutjeszka (montenegrói)–Vityebszk (fehérorosz) 1–2

Továbbjutott: a Vityebszk, 5–1-es összesítéssel