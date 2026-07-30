Kettős győzelemmel ment tovább a DAC, és az FTC ellen búcsúzó Twentével játszik
A török bajnokság ötödik helyén végző Istanbul Baseksehir hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az Inter Turkuval. A finn bajnokság második helyén álló együttes a visszavágót viszont 2–0-ra megnyerte, ráadásul az isztambuli csapat csak egyszer találta el a kaput. A Turku így továbbjutott, és az andorrai Atletic d'Escaldes ellen kettős győzelemmel továbbmenő lichtensteini Vaduzzal találkozik.
Nagy izgalmak után továbbjutott a másik finn csapat, az Ilves is, amely 90 perc alatt ledolgozta hátrányát az izlandi Stjarnan ellen. A hosszabbításban mindkét csapat betalált, a tizenegyesek után az Ilves örülhetett. Tizenegyesekkel ment tovább a kazah Tobol is, míg a Göteborg hosszabbítás után harcolta ki a továbbjutást a Levadia ellen.
A dán Nordsjaelland hat, míg a litván Zalgiris hét gólt szerezve jutott be a harmadik fordulóba.
A hazai egygólos győzelem után a DAC Boszniában is legyőzte a Velez Mostart (3–0), és bejutott a Konferencialiga 3. fordulójába. A Zenicában sorra kerülő meccsen a vendégek főleg a biztonságra törekedtek, de kihasználtak mindent lehetőséget a gyors ellenakcióra. A 9. percben Ammar Ramadan lövését még kiütötte Faris Ribics kapus, de a félidő derekán a szír játékos már túljárt a hazai portás eszén: Uros Kabics beadása után nehéz szögből talált a kapuba. Ugyan a hazaiak igyekeztek lefaragni a hátrányból, de nem sok vizet zavartak. Sőt a 38. percben szép akció végén Simen Juklerod lapos beadásából Ammar Ramadan tizenkét méterről a kapuba vágta a labdát – mintegy 50 sárga-kék fanatikus nagy örömére. A szünet után a Velez nem tudott kellő nyomást kifejteni a vendégekre, akik gond nélkül behúzták a meccset. Sőt a ráadásban Abdoulaye Gueye megszerezte a vendégek harmadik gólját is.
A vendégeknél Tuboly Máté nem volt nevezve a meccsre. A DAC a Ferencváros–Twente párharc vesztesével találkozik a jövő héten. D. T.
Szűcs Kornél végig a pályán volt, a Vojvodina viszont idegenben is 4–1-re kikapott az Ajaxtól, így 8–2-es összesítéssel búcsúzott. Molnár Ádin kezdőként 58 percet kapott, ő szerezte csapata harmadik gólját a négyből. A Raków 7–1-es összesítéssel múlta felül a máltai Vallettát.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
FŐÁG
Tobol (kazah)–Panevezys (litván) 1–1 – 11-esekkel 3–2
Továbbjutott: a Tobol, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Atletic d'Escaldes (andorrai)–Vaduz (liechtensteini) 0–2
Továbbjutott: a Vaduz, 6–0-s összesítéssel
Inter Turku (finn)–Istanbul Basaksehir (török) 2–0
Továbbjutott: az Inter Turku, 3–1-es összesítéssel
Nomme Kalju (észt)–Shelbourne (ír) 2–1
Továbbjutott: a Shelbourne, 6–4-es összesítéssel
Zira (azeri)–Paide Linnameeskond (észt) 1–1
Továbbjutott: a Paide Linnameeskond, 2–1-es összesítéssel
Ilves (finn)–Stjarnan (izlandi) 2–1 – 11-esekkel 5–4
Továbbjutott: az Ilves, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Noa (örmény)–Zimbru (moldovai) 2–1
Továbbjutott: a Noa, 3–2-es összesítéssel
Auda (litván)–FCSB (román) 4–1
Továbbjutott: az Auda, 7–3-as összesítéssel
Jablonec (cseh)–Varazdin (horvát) 2–0
Továbbjutott: a Jablonec, 4–3-as összesítéssel
Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC 0–0
Továbbjutott: a DVSC, 1–0-s összesítéssel
FCI Levadia Tallinn (észt)–IFK Göteborg (svéd) 1–3 – hosszabbítás után
Továbbjutott: a Göteborg, 3–2-es összesítéssel
Velez Mostar (boszniai)–DAC 1904 (szlovákiai) 0–3
Továbbjutott: a DAC, 4–0-s összesítéssel
Dinamo Minszk (fehérorosz)–Neftci (azeri) 0–1
Továbbjutott: a Dinamo Minszk, 4–3-as összesítéssel
Zalgiris Vilnius (litván)–Dinamo Tbiliszi (grúz) 7–2
Továbbjutott: a Vilnius, 7–5-ös összesítéssel
Nordsjaelland (dán)–GAIS (svéd) 6–0
Továbbjutott: a Nordsjaelland, 6–1-es összesítéssel
Brann (norvég)–Universitatea Cluj (romániai) 3–1
Továbbjutott: a Brann, 5–3-as összesítéssel
HB Tórshavn (feröeri)–Motherwell (skót) 0–3
Továbbjutott: a Motherwell, 5–0-s összesítéssel
Beitar (izraeli)–AEK Larnaca (ciprusi) 2–3 – tizenegyesekkel 4–3
Továbbjutott: a Beitar, 5–5-ös összesítéssel, tizenegyesekkel
Valletta FC (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–4
Továbbjutott: a Raków, 7–1-es összesítéssel
Derry City (ír)–Rijeka (horvát) 0–1
Továbbjutott: a Borac, 2–0-s összesítéssel
Vestri (izlandi)–RFS (lett) 1–1
Továbbjutott: a RFS, 5–2-es összesítéssel
Ajax (holland)–Vojvodina (szerb) 4–1
Továbbjutott: az Ajax, 8–2-es összesítéssel
Ludogorec (bolgár)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 2–2
Továbbjutott: a Hapoel Tel-Aviv, 4–2-es összesítéssel
Skëndija (északmacedón)–NK Bravo (szlovén) 3–1
Továbbjutott: a Skëndija, 4–3-as összesítéssel
FC Sion (svájci)–BATE Boriszov (fehérorosz) 4–0
Továbbjutott: a Sion, 5–1-es összesítéssel
UNA Strassen (luxemburgi)–Partizan (szerb) 0–1
Továbbjutott: a Partizan, 5–0-s összesítéssel
Panathinaikosz (görög)–Paksi FC 2–2
Továbbjutott: a Panathinaikosz, 4–3-as összesítéssel
GKS Katowice (lengyel)–Zilina (szlovák) 3–1
Továbbjutott: a Katowice, 4–3-as összesítéssel
20.30: Gent (belga)–LNZ Cserkaszi (ukrán)
CFR Cluj (romániai)–Alaskert (örmény) 3–0
Továbbjutott: a Cluj, 4–1-es összesítéssel
Austria Wien (osztrák)–Liepaja (lett) 3–1
Továbbjutott: az Austria Wien, 5–1-es összesítéssel
Zrinjski Mostar (boszniai)–Valur (izlandi) 2–2
Továbbjutott: a Valur, 3–2-es összesítéssel
FC Ballkani (koszovói)–Bohemians (ír) 3–2 – tizenegyesekkel 4–5
Továbbjutott: a Bohemians, 5–5-ös összesítéssel, tizenegyesekkel
Továbbjutott: a HJK, 8–0-s összesítéssel
Coleraine (északír)–HJK (finn) 0–3
Továbbjutott: a HJK, 8–0-s összesítéssel
20.45: Koper (szlovén)–NSÍ Runavík (feröeri)
21.00: Braga (portugál)–Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)
21.00: Hibernian (skót)–Malisheva (koszovói)
21.00: Dinamo City (albán)–Aluminij (szlovén)
BAJNOKI ÁG
ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) 1–1
Továbbjutott: az ETO FC, 7–3-as összesítéssel
Petrocub (moldovai)–Borac Banja Luka (boszniai) 3–3
Továbbjutott: a Borac, 6–3-as összesítéssel
The New Saints (walesi)–Flora Tallinn (észt) 1–0 – tizenegyesekkel 2–4
Továbbjutott: a Flora, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Szutjeszka (montenegrói)–Vityebszk (fehérorosz) 1–2
Továbbjutott: a Vityebszk, 5–1-es összesítéssel