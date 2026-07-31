Szoboszlai Zsolt: Még többet, még többet, még többet!; Őrült izgalmak: a Fradi, az ETO és a DVSC is talpon maradt

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:



Szoboszlai Zsolt: Még többet, még többet, még többet! Szoboszlai Dominik 25 évesen az elmúlt két edzőmérkőzésen már a Liverpool csapatkapitányaként szerepelt, két hete írta alá új, 2031-ig érvényes szerződését, kimagasló, meghatározó futballistája a hatszoros BEK/BL-győztes klubnak. Édesapja, Szoboszlai Zsolt szerint jogosan lehetünk rá büszkék, látható, hogy a befektetett munkának ilyen eredménye is lehet. Bobory Balázs interjúja

Négy európai kupacsapatunk is pályára lépett csütörtökön, a Ferencváros az Európa-ligában, az ETO, a DVSC és a Paks pedig a Konferencialigában. A győriek továbbjutása előre borítékolható volt, a másik három párharc viszont rendkívül izgalmasan alakult, s ugyan a Paks közel volt a bravúrhoz, végül kiesett, a másik három magyar együttes viszont továbbjutott a következő fordulóba. Részletek beszámolók, vélemények, elemzések a pénteki Nemzeti Sportban

Hiába a rengeteg kritika, az F1 népszerűbb, mint valaha. Az idény eleji gyengébb európai nézettségi adatok után az F1 már csupa pozitív számadatról számolt be félévi rezüméjében. Idén minden nagydíj telt házas volt, és a televíziós, valamint a digitális platformokon is egyre többen követik a vb-sorozatot. Zsoldos Barna háttéranyaga

Vályi Vanda nagyon hasznosnak tartotta a sydney-i világkupadöntőt és az azt megelőző felkészülési időszakot a csapatépítés szempontjából, és hozzátette, az év második felében egyénileg kell hozzárakniuk a pluszteljesítményt a csapat fejlődése érdekében. Női vízilabda-válogatottunk kulcsemberével Szeleczki Róbert beszélgetett

Küszöbön a felkészülési időszak kezdete, a legtöbb bajnokságban augusztus elején már elkezdődnek a jeges edzések. Addigra a legtöbb edző – noha ez sokszor hiú ábránd – szereti késznek tudni csapatát, így a közelgő idénykezdet előtt számba vesszük, hogy állnak a keretek kialakításával az ICEHL csapatai. Sorozatunkban másodszor az előző idény alapszakaszának 4–6. helyezettje, a Bolzano, a Pustertal és a Ljubljana kerül terítékre. Kapolcsi-Szabó Bence írása

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