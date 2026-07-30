Ezek az együttesek várnak a magyar csapatokra a nemzetközi porondon – minden egy helyen a folytatásról

Elsőként a DVSC harcolta ki a továbbjutást csütörtökön, miután a hazai 1–0-s siker után Örményországban 0–0-t játszott a Pjunik Jerevánnal. A Loki ellenfele a Kl-selejtező 3. körében a dán FC Köbenhavn lesz, amely az ukrán Polisszja Zsitomirt búcsúztatta 5–4-es összesítéssel szerdán – idegenben 3–3-at játszott a dán csapat, majd hazai pályán 2–1-re nyert emberhátrányban. A párharcot a debreceni klub kezdi hazai pályán.

Az ETO FC könnyebb helyzetben volt, mivel az odavágót 6–2-re megnyerte az Atert Bissen ellen Luxemburgban, így az is belefért, hogy a zöld-fehérek hazai pályán csak 1–1-et játsszanak – mindezt emberelőnyben úgy, hogy Miljan Krpics tizenegyesből egyenlített azt követően, hogy Viktor Djukanovics kihagyta a maga büntetőjét. A győri csapatra a következő fordulóban a lett Riga FC vár, amely 8–4-es összesítéssel jutott túl az északmacedón FK Vardaron – az eredmény csalóka, 180 perc után 4–4-re álltak a felek, és a lettek csak a hosszabbításban tudták 5–2-re megnyerni a visszavágót. Az első mérkőzést Lettországban játssza az ETO a Kl-selejtező következő fordulójában.

Mint beszámoltunk róla, a Paks hiába vezetett kétszer Görögországban, 2–2-re végzett a Panathinaikosz ellen, s mivel hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett, véget ért neki a nemzetközi kupakaland erre az évre.

Magyar kötődésű csapatként megemlítjük a DAC-ot is, amely a Konferencialigában hazai pályán 1–0-ra, majd idegenben 3–0-ra verte meg a bosnyák Velez Mostart. A kettős győzelem után a dunaszerdahelyiek a következő körben épp azzal a Twentével csatáznak, amelyet a Ferencváros ejtett ki az Európa-ligából. A párharc első felvonása Hollandiában lesz.

Az egyetlen Európa-liga-induló csapatunk, a Ferencváros tehát búcsúztatta a Twentét: az idegenbeli 2–1-es siker után hazai pályán kétgólos előnyről ikszelt (2–2), amiben közrejátszott, hogy a 35. perctől emberhátrányban játszott Philippe Rommens kiállítása miatt. Az FTC az El 3. selejtezőkörében a Górnik Zabrze ellenfeleként lép pályára, a lengyel csapat a Fenerbahcéval szemben vérzett el a Bajnokok Ligájában. A párharc első meccsére jövő csütörtökön a Groupama Arénában kerül sor.

EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

NEM BAJNOKI ÁG

Augusztus 6., csütörtök

Ferencvárosi TC–Górnik Zabrze (lengyel)

Augusztus 13., csütörtök

Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC

KONFERENCIALIGA-SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

FŐÁG

Augusztus 6., csütörtök

Debreceni VSC–FC Köbenhavn (dán)

Twente (holland)–DAC 1904 (szlovákiai)

Augusztus 13., csütörtök

FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC

DAC 1904 (szlovákiai)–Twente (holland)

BAJNOKI ÁG

Augusztus 6., csütörtök

Riga FC (lett)–ETO FC

Augusztus 13., csütörtök

ETO FC–Riga FC (lett)