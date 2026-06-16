Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a londoni tenisztornától

A világranglistán 76. magyar játékos a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett keddi összecsapáson az amerikai Brandon Nakashimával (32.) csapott össze, pályafutása során harmadszor: tavaly Tokióban kemény borításon a rivális nyert két szettben, míg 2020-ban a cincinnati mesterverseny selejtezőjében – ugyancsak kemény pályán – Fucsovics diadalmaskodott.

Harmadik találkozójuk első szettjében a hatékonyan szerváló és kevesebbet rontó amerikai 3:2-nél tudott brékelni, és 35 perc alatt előnybe került. Nakashima a második felvonásban is precízebben teniszezett, ezúttal 2:2-nél, majd 5:3-nál nyerte el magyar riválisa adogatójátékát, és mivel a saját szerváival szinte alig veszített pontot, továbbjutott.

Fucsovicsnak egyetlen bréklehetősége sem volt a mindössze 72 perces összecsapáson.

TENISZ

LONDON, (2.6 millió euró összdíjazás, füves pálya)

Brandon Nakashima (amerikai)–Fucsovics Márton 6:3, 6:3