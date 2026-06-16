Nemzeti Sportrádió

Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a londoni tenisztornától

2026.06.16. 14:25
null
Fucsovics Márton az első körben búcsúzott (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz férfi tenisz Fucsovics Márton London
Fucsovics Márton az első meccsén kikapott, így kiesett a londoni füves pályás tenisztornán.

A világranglistán 76. magyar játékos a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett keddi összecsapáson az amerikai Brandon Nakashimával (32.) csapott össze, pályafutása során harmadszor: tavaly Tokióban kemény borításon a rivális nyert két szettben, míg 2020-ban a cincinnati mesterverseny selejtezőjében – ugyancsak kemény pályán – Fucsovics diadalmaskodott.

Harmadik találkozójuk első szettjében a hatékonyan szerváló és kevesebbet rontó amerikai 3:2-nél tudott brékelni, és 35 perc alatt előnybe került. Nakashima a második felvonásban is precízebben teniszezett, ezúttal 2:2-nél, majd 5:3-nál nyerte el magyar riválisa adogatójátékát, és mivel a saját szerváival szinte alig veszített pontot, továbbjutott.

Fucsovicsnak egyetlen bréklehetősége sem volt a mindössze 72 perces összecsapáson.

TENISZ
LONDON, (2.6 millió euró összdíjazás, füves pálya)
Brandon Nakashima (amerikai)–Fucsovics Márton 6:3, 6:3

 

tenisz férfi tenisz Fucsovics Márton London
Legfrissebb hírek

Stollárék párosa meccslabdákról fordítva verte meg az első kiemeltet Berlinben

Tenisz
2 órája

Gálfi Dalma kiesett a berlini tenisztorna selejtezőjében

Tenisz
Tegnap, 12:49

Bondár és Gálfi javított, Udvardy és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

Tenisz
Tegnap, 10:14

Bondár Anna nem jutott főtáblára Nottinghamben

Tenisz
2026.06.14. 16:06

Karolína Muchová lesz Serena Williams párostársa Berlinben

Tenisz
2026.06.13. 13:29

's-hertogenboschi tenisztorna: Fucsovics nem bírt az első kiemelttel a nyolcaddöntőben

Tenisz
2026.06.11. 17:16

Tenisz: húsz százalékkal nőnek a pénzdíjak Wimbledonban

Tenisz
2026.06.11. 14:30

Fucsovics nagy csatában jutott tovább, az első kiemelt vár rá

Tenisz
2026.06.10. 16:00
Ezek is érdekelhetik