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NB I: Puskás Akadémia–Kisvárda 0–2

Az Olimpiai Sportparkba költözik az ETO Basket

2026.07.31. 20:28
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Fotó: etobasket.hu
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Olimpiai Sportpark ETO Basket női kosárlabda női kosárlabda NB I
A női élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban szereplő ETO Basket a következő idényben az Olimpiai Sportparkban játssza hazai mérkőzéseit – jelentette be a győri klub pénteken.

A július 1-jén nevet változtató, korábban UNI Győr néven egyszeres bajnok, további négyszer pedig bajnoki döntőt játszó, nemzetközi kupainduló csapat eredményes tárgyalásokat folytatott az üzemeltető céggel, így az egyetemi csarnokból a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiára épült létesítmény multicsarnokába költözik.

A klub közleménye alapján az átköltözés a hétközi edzésekre is érvényes. A zöld-fehérek kerete hétfőn kezdi meg a felkészülést a következő idényre.

 

Olimpiai Sportpark ETO Basket női kosárlabda női kosárlabda NB I
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