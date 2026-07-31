Az Olimpiai Sportparkba költözik az ETO Basket

A július 1-jén nevet változtató, korábban UNI Győr néven egyszeres bajnok, további négyszer pedig bajnoki döntőt játszó, nemzetközi kupainduló csapat eredményes tárgyalásokat folytatott az üzemeltető céggel, így az egyetemi csarnokból a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiára épült létesítmény multicsarnokába költözik.

A klub közleménye alapján az átköltözés a hétközi edzésekre is érvényes. A zöld-fehérek kerete hétfőn kezdi meg a felkészülést a következő idényre.