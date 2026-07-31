Vizes Eb: görög elsőség a műúszók páros technikai számában

Az Anna Maria Alexandri, Eirini Marina Alexandri görög páros győzött a műúszók technikai számában a párizsi vizes Európa-bajnokság pénteki, nyitó napján.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műúszás
Páros technikai szám
Európa-bajnok: Görögország (Anna Maria Alexandri, Eirini Marina Alexandri) 311.4308 pont
2. Oroszország (semleges színekben, Majja Dorosko, Jelizaveta Minajeva) 302.9950
3. Nagy-Britannia (Kate Shortman, Isabelle Thorpe) 297.9108
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