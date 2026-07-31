Nemzeti Sportrádió

A Milan bejelentette: elhunyt a klublegenda, Franco Baresi

K. Zs.K. Zs.
2026.07.31. 08:16
Franco Baresi a Milan mezében 1994-ben (Fotó: Getty Images)
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gyászhír Milan gyász halálhír Franco Baresi
Péntek kora reggel a Milan hivatalos csatornáin bejelentette, hogy 66 évesen elhunyt a klub legendás labdarúgója, Franco Baresi.

Franco Baresi tüdejében tavaly augusztusban csomót találtak, műtéti úton eltávolították, a legenda tavaly novemberben visszatért a munkába, de az utóbbi hetekben rosszabbodott az állapota.

„Borzasztóan nehéz bejelenteni olyasvalaki elvesztését, aki megtestesítette az AC Milan szívét és lelkét. A klub minden tagjának és szurkolójának méltóképp kell tisztelegni az emléke előtt, erősnek kell lennünk, minden energiánkat mozgósítanunk kell ezekben a szomorú időkben” – írja hivatalos honlapján a klub.

Baresi 1977 és 1997 között tartó profi pályafutása során klubszinten kizárólag a Milan színeiben lépett pályára, összesen 719 mérkőzésen szerepelt a csapatban – ebben csak Paolo Maldini előzi meg. Az olasz válogatottban 81 meccsen játszott, tagja volt az 1982-ben világbajnok, 1994-ben ezüstérmes, 1990-ben bronzérmes squadra azzurrának. A Milannal hatszoros bajnok és háromszoros BEK/BL-győztes.

A nagyszerű középhátvéd haláláról már szerda este hírt adott több olasz hírportál, de a Milan akkor cáfolta az értesüléseket.

 

gyászhír Milan gyász halálhír Franco Baresi
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