Jones dühöngött, Cimikasz eldobta a karszalagot – Szoboszlait kérdezték a meccs utáni afférról

Nem világos, mi okozta a szóváltást – állapítja meg pénteki rövid beszámolójában a BBC, felidézve ugyanakkor, hogy a Wrexham ellen 1–0-ra megnyert meccsen Szoboszlai, amikor lecserélték, a csapatkapitányi karszalagot Kosztasz Cimikasznak adta át, nem pedig Curtis Jonesnak, és a vitát rögzítő képsorokon az is látszik, amint a vita egy pontján Cimikasz a karszalagot a földre dobja.

A pályán lefilmezett, minden bizonnyal a csapatkapitányi karszalagról zajló feszült beszélgetésről megkérdezték Szoboszlai Dominikot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

„Néhány játékosunk távozott, és bár lehet, hogy nem mi vagyunk a legidősebbek a csapatban, már egy ideje itt vagyunk – kezdődött a diplomatikus válasz, amelyben a magyar légiós sok csapattársát felsorolta, vélhetően azokat, akiket alkalmasnak tart a vezéri szerepre (Jones neve is elhangzott). – Mindannyian egy hajóban evezünk, a legjobbat akarjuk a csapatnak és egymásnak is. Van egy kapitányunk, Virgil (Van Dijk), mindent úgy teszünk, ahogyan ő és az edző mondja. Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy sikeres idény a célunk. A projekt hosszú lesz, új edzőnk van, a csapat részben kicserélődött, és ha nem is néhány hónapon belül, hosszú távon működni fog a dolog.”

Mint beszámoltunk róla, Szoboszlai a Liverpool első tengerentúli mérkőzésén is viselte a karszalagot; akkor Joe Gomez, majd az ő sérülése után Cimikasz volt a csapatkapitány, tőle örökölte meg a szünetben beálló magyar légiós (aki aztán góllal és gólpasszal járult hozzá a Sunderland 4–2-es legyőzéséhez).

A BBC említést tesz arról is, hogy bár a még egy évig szerződéssel rendelkező, saját nevelésű Jonest el akarta vinni az olasz Inter, Andoni Iraola vezetőedző ellenezte az eladását: „Nagyon nagyra tartom Curtist. Nagyszerű labdarúgó, reménykedem, hogy nálunk maradhat, és ugyanúgy teljesít majd, mint eddig.”

🤔Dominic Szoboszlai avoided answering a question about his apparent argument with Curtis Jones 👇



The full press conference is on This Is Anfield’s YouTube channel 📺 pic.twitter.com/Y6fYvrBlt0 — This Is Anfield (@thisisanfield) July 31, 2026