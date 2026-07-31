Kosár: legyőzte az U16-os leányválogatott a finneket edzőmeccsen

Pénteken és szombaton Finnországgal vív edzőmérkőzéseket a közelgő Eb-re hangoló U16-os leány kosárlabda-válogatott Székesfehérváron, az MKOSZ edzőközpontjában – számol be a wbasket.hu.

A két gárda első összecsapásán a mieink 82–73-as sikert arattak. Az első felvonás kiegyenlített mérkőzést hozott, amelyen a 26–21-es első negyed után kisebb lépéselőnybe kerültek a magyar lányok. A két középső negyedet egyaránt 18–17-re a finnek nyerték. A záró szakaszban 62–59 után 11–2-es futással lépett el a magyar csapat, és szerezte meg a győzelmet.

A két együttes szombaton ismét összecsap egymással.

Magyarország–Finnország 82–73 (26–21, 17–18, 17–18, 23–15)

Felkészülési mérkőzés

Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont

Magyarország: Samson-Érckövi 15, Székely 14/6, Szalai 9/3, Horváth 8, Halasy 2. Csere: Varkoly -, Sterbenz 7/3, Szentesi 7, Mogyoródi 10/6, Pomsár 4, Merkel 4, Hölzl 3

Finnország: Farkkila 17/3, Tulkki 7, Hautala 7/3, Nikkila 10, Hopkins 7. Csere: Makela 2, Weckström 4, Makinen 6/3, Camara 7/3, Kimario -, Koiv -, Uusikumpu 5

(Kiemelt kép forrása: wbasket.hu)