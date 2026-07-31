Kosárlabda: vereség a negyeddöntőben a B-divíziós U18-as fiú Eb-n

A Sipos Péter vezette magyar csapat veretlenül, csoportelsőként jutott tovább a legjobb nyolc közé az U18-as fiú kosárlabdázók horvátországi B-divíziós Európa-bajnokságán. A mieinkre a belgák vártak péntek este a negyeddöntőben Rijekában. A válogatottunk a rossz első negyed (13–29) után a nagyszünetre felzárkózott (31–35), de végül a második félidőben nem sikerült a fordítás, és 69–61-es vereség lett a vége az elődöntőbe jutásért.

A magyar együttes legjobbjaként Gáspár Vince 17 pontig jutott.

Folytatás szombat délután az 5-8. helyért a házigazda horvátok ellen.

B-divíziós U18-as fiú Európa-bajnokság, negyeddöntő

Rijeka, Horvátország

Magyarország–Belgium 61–69 (13–29, 18–6, 11–21, 19–13)

Magyarország: Zöldi P. 4, Bartik 11/6, Szafkó 5/3, Asztalos 11/3, Burony 6. Cs.: Gáspár V. 17/3, Nagy Á. 3, Kurfis 2, Halasy 2, Marokházi -.

Belgium: Ona Embo 26/6, Elocobe 12/9, Van Hecke 10/6, Kasongo 4, Tshimanga 2. Cs.: Waerniers 10/3, Rotsaert 3, Havyarimana 2, Dzati -, Ngamunguela -, Bronne -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)